De ce nu a participat Cristi Borcea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Unde a fost afaceristul: „O durere foarte mare”

De: Andreea Stăncescu 20/04/2026 | 13:07
Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalei României, s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din București. Dispariția sa a adunat laolaltă mii de oameni la ceremoniile funerare: suporteri, figuri marcante din sport, mediul de afaceri și politică, atât din țară, cât și din străinătate. Cristi Borcea nu a fost prezent și acum a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. 

Considerat unul dintre cei mai valoroși oameni din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu a lăsat o amprentă puternică atât ca jucător, cât și ca antrenor. Printre realizările sale importante se numără și calificarea echipei naționale la Campionatul European din 1984, o premieră pentru România la acel moment.

Cristi Borcea nu a fost la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Cristi Borcea nu a reușit să participe nici la funeralii, nici la înmormântare, fiind plecat din țară. Chiar și așa, acesta a transmis un mesaj plin de respect și apreciere, mai ales la adresa lui Răzvan Lucescu, care s-a ocupat de organizarea momentelor dificile.

Fostul finanțator al lui Dinamo a mărturisit că și-ar fi dorit să fie prezent pentru a-și lua rămas-bun de la „Il Luce”, însă circumstanțele nu i-au permis acest lucru.

„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate”, a spus Cristi Borcea.

Sursa foto: Arhivă

În același context, Cristi Borcea a comentat și inițiativa ca stadionul Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu. Acesta a evitat să ofere o opinie categorică, dar a evidențiat contribuția uriașă a lui Lucescu la istoria clubului și impactul pe care l-a avut asupra mai multor generații de suporteri și jucători.

„Nu sunt eu în măsură să spun. Spun doar că Mircea Lucescu a fost omul care a bucurat atâtea generații și suntem mândri că a făcut parte din familia Dinamo. A construit, a avut rezultate mari ca jucător, mai apoi ca antrenor”, a mai spus Cristi Borcea.

