Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea

Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Pe lângă moștenirea uriașă pe care a lăsat-o în sportul românesc și internațional, „Il Luce” va rămâne în inimile celor pe care i-a sprijinit financiar de-a lungul anilor. Fostul mare selecționer al României nu s-a uitat niciodată la bani atunci când apropiații i-au cerut sprijinul financiar.

Cu o avere estimată la zeci de milioane de euro, de-a lungul vieții sale, Mircea Lucescu și-a lăsat amprenta nu doar în sport, ci și în viețile celor din jur. Dincolo de cariera sa sportivă și de antrenor, „Il Luce” nu a uitat niciodată să fie om și să-și ajute apropiații.

Generozitatea sa nu a fost una afișată, ci discretă. Pentru mulți dintre cei care l-au cunoscut îndeaproape, Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în topurile mondiale ale celor mai buni antrenori din istorie.

Generozitatea incredibilă a lui Mircea Lucescu

Printre cei pe care i-a ajutat cu sume importante de bani se numără foști colegi de la Dinamo aflați la necaz: Constantin Frățilă, Ion Pârcălab și, mai ales, Florea Dumitrache și Gelu Simoc, președintele echipei Corvinul Hunedoara, pe care l-a ajutat financiar cu o sumă de bani pentru a achita o intervenție chirurgicală de prostată.

De asemenea, „Il Luce” i-a cumpărat o garsonieră lui Sandu Neagu, colegul de la echipa națională, la Mondialul mexican din 1970, care ajunsese să locuiască într-o mansardă din incinta stadionului Rapid. Una dintre donațiile inestimabile pentru istoria fotbalului este tricoul lui Pele din meciul Brazilia-România, de la Campionatul Mondial din 1970, pe care Mircea Lucescu l-a primit. „Il Luce” a cedat gratis tricoul – estimat la o valoare de 1,8 milioane de euro – celui mai mare muzeu al fotbalului din Puerta del Sol, Madrid.

Generozitatea sa nu s-a limitat strict la apropiații din lumea sportului, ci a mers dincolo de acest cerc. Ani la rând, a fost alături de copiii nevoiași din Iași, oferind burse de merit unor copii dotați, gest făcut și din dragoste pentru zona Moldovei, locul în care s-a născut soția sa, Neli.

„Câteva exemple de pe o listă lungă. Când un fost coechipier de la Guadalajara 1970 și-a distrus mașina într-un accident, Lucescu i-a dat bani din proprie inițiativă să-și ia una nouă. Altuia, care n-avea unde locui, i-a cumpărat o garsonieră, iar după ce acesta, inconștient, a vândut-o, i-a cumpărat alta, dar n-a mai pus-o pe numele risipitorului, ci pe al soției acestuia.

M-a întrebat odată de ce nu invit un ex-internațional veteran la TV și i-am transmis că respectivul nu vrea să vină deoarece are probleme cu dinții din față. E știrb și arată rău când deschide gura. Mircea l-a dus de mână la stomatologul său și a suportat el costurile, multe mii de euro. Ani la rând, a oferit burse de merit unor copii dotați din Iași, în ideea că Neli, soția sa, s-a născut în zona Moldovei”, scrie jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.

Superstiția neștiută a lui Mircea Lucescu. A fost dezvăluită abia acum

Cum a reacționat Răzvan Lucescu în fața celei mai grele zile din viața sa: înmormântarea lui Il Luce. Gestul răvășitor