TAROM, omagiu pentru Mircea Lucescu. Aeronava Boeing 737 MAX îi va purta numele

La aproape două luni de la moartea lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc, memoria acestuia continuă să fie cinstită prin gesturi simbolice menite să evidențieze contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea fotbalului. Într-un moment încărcat de emoție pentru familie, apropiați și iubitorii sportului, compania aeriană națională TAROM a decis să ofere numele fostului mare antrenor celui mai nou și performant avion din flota sa.

Evenimentul a avut loc pe 3 iunie și a marcat semnarea protocolului prin care aeronava Boeing 737 MAX va purta oficial numele „Mircea Lucescu”. Inițiativa reprezintă un omagiu adus unei personalități care și-a dedicat întreaga viață sportului și care a reușit să devină un simbol al performanței românești pe plan internațional.

Mircea Lucescu a fost omagiat

Mircea Lucescu a rămas în memoria publicului drept un profesionist desăvârșit, un lider respectat și un om care a demonstrat că succesul poate fi atins prin muncă, disciplină și perseverență. Cariera sa impresionantă l-a transformat într-un ambasador al sportului românesc, iar performanțele sale au contribuit la consolidarea imaginii României pe scena internațională.

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a transmis Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu a fost considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria fotbalului european. De-a lungul unei cariere impresionante, acesta a pregătit echipe importante din România și din străinătate, reușind să câștige numeroase trofee și să își construiască un renume care a depășit granițele țării. Rezultatele obținute pe banca tehnică, dar și influența sa asupra generațiilor de jucători, l-au transformat într-o figură respectată în lumea sportului.

Decizia TAROM de a asocia numele său cu una dintre cele mai moderne aeronave din flotă vine ca o recunoaștere a impactului pe care l-a avut asupra imaginii României în lume. Boeingul 737 MAX este considerat unul dintre cele mai avansate avioane utilizate în prezent de companie, iar alegerea acestui model pentru a purta numele fostului selecționer subliniază importanța simbolică a gestului.

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