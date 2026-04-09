Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Realizatorul TV Radu Naum, dezvăluiri uluitoare: ”Va trebui la un moment dat să spunem adevărul”

Realizatorul TV Radu Naum a readus în discuție circumstanțele delicate din ultimele luni de viață ale lui Mircea Lucescu, vorbind despre modul în care starea reală a fost gestionată și comunicată.

În timp ce lumea fotbalului îl vedea activ, implicat și prezent în jurul echipei naționale, în spatele aparițiilor publice se desfășura o luptă medicală dificilă, marcată de diagnosticul de leucemie și de încercarea de a păstra discreția asupra evoluției bolii.

Radu Naum, despre ultimele luni ale lui Mircea Lucescu

„Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”, a declarat Radu Naum.

Potrivit acestuia, Lucescu fusese diagnosticat în decembrie cu leucemie și intrase în programul național de tratament pentru această boală cronică.

Federația Română de Fotbal ar fi fost informată despre gravitatea situației, însă a permis ca Lucescu să rămână selecționer, în ciuda avertismentelor medicilor. Forma de leucemie, depistată târziu, îi afecta accelerat imunitatea, ceea ce făcea ca expunerea și efortul să fie riscante.

„Eu cred că la un moment dat merită făcută o discuție, dacă vrem să fim sinceri. Dacă vrem să rămânem doar în zona asta strălucitoare și nu tratăm niciodată umbrele care sunt în mijlocul nostru, s-ar putea să repetăm umbrele astea. A fost o operațiune de acoperire colosală, și cu voia lui, trebuie să o spunem, a stării extrem de complicate a lui”, a mai spus Radu Naum.

Într-o discuție separată cu jurnalistul Dan Udrea, Ovidiu Ioanițoaia, apropiat al lui Mircea Lucescu, a explicat că tehnicianul „inițial n-a vrut să creadă” diagnosticul.

„De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”, a declarat Ioanițoaia.

Lumea fotbalului este în doliu după moartea lui “Il Luce”

Moartea lui Mircea Lucescu a generat reacții ample la nivel internațional, din partea FIFA, UEFA, a cluburilor pe care le-a antrenat, dar și a unor echipe precum Real Madrid, care au dorit să-i aducă un omagiu. Numeroase personalități ale fotbalului mondial au vorbit despre impactul și moștenirea sa.

Sicriul cu trupul fostului selecționer a fost depus miercuri la Arena Națională, unde publicul poate veni să-i aducă un ultim omagiu până la ora 20.00. Slujba de înmormântare este programată vineri, de la ora 10.00, la Biserica Sfântul Elefterie, cu acces limitat la familie și apropiați.

De la ora 12:20, ceremonia va continua la Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este prevăzută pentru ora 13:10, iar accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.

CITEŞTE ŞI: Decizia luată de familia lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântarea lui ”Il Luce”. Ce restricții a impus

Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu. Momente de reculegere la meciurile din această săptămână