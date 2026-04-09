Acasă » Știri » Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Realizatorul TV Radu Naum, dezvăluiri uluitoare: ”Va trebui la un moment dat să spunem adevărul”

Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Realizatorul TV Radu Naum, dezvăluiri uluitoare: ”Va trebui la un moment dat să spunem adevărul”

De: David Ioan 09/04/2026 | 12:40
Realizatorul TV Radu Naum a readus în discuție circumstanțele delicate din ultimele luni de viață ale lui Mircea Lucescu, vorbind despre modul în care starea reală a fost gestionată și comunicată.

În timp ce lumea fotbalului îl vedea activ, implicat și prezent în jurul echipei naționale, în spatele aparițiilor publice se desfășura o luptă medicală dificilă, marcată de diagnosticul de leucemie și de încercarea de a păstra discreția asupra evoluției bolii.

„Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”, a declarat Radu Naum.

Potrivit acestuia, Lucescu fusese diagnosticat în decembrie cu leucemie și intrase în programul național de tratament pentru această boală cronică.

Federația Română de Fotbal ar fi fost informată despre gravitatea situației, însă a permis ca Lucescu să rămână selecționer, în ciuda avertismentelor medicilor. Forma de leucemie, depistată târziu, îi afecta accelerat imunitatea, ceea ce făcea ca expunerea și efortul să fie riscante.

„Eu cred că la un moment dat merită făcută o discuție, dacă vrem să fim sinceri. Dacă vrem să rămânem doar în zona asta strălucitoare și nu tratăm niciodată umbrele care sunt în mijlocul nostru, s-ar putea să repetăm umbrele astea. A fost o operațiune de acoperire colosală, și cu voia lui, trebuie să o spunem, a stării extrem de complicate a lui”, a mai spus Radu Naum.

Într-o discuție separată cu jurnalistul Dan Udrea, Ovidiu Ioanițoaia, apropiat al lui Mircea Lucescu, a explicat că tehnicianul „inițial n-a vrut să creadă” diagnosticul.

„De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”, a declarat Ioanițoaia.

Moartea lui Mircea Lucescu a generat reacții ample la nivel internațional, din partea FIFA, UEFA, a cluburilor pe care le-a antrenat, dar și a unor echipe precum Real Madrid, care au dorit să-i aducă un omagiu. Numeroase personalități ale fotbalului mondial au vorbit despre impactul și moștenirea sa.

Sicriul cu trupul fostului selecționer a fost depus miercuri la Arena Națională, unde publicul poate veni să-i aducă un ultim omagiu până la ora 20.00. Slujba de înmormântare este programată vineri, de la ora 10.00, la Biserica Sfântul Elefterie, cu acces limitat la familie și apropiați.

De la ora 12:20, ceremonia va continua la Cimitirul Bellu, unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este prevăzută pentru ora 13:10, iar accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.

CITEŞTE ŞI: Decizia luată de familia lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântarea lui ”Il Luce”. Ce restricții a impus

Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu. Momente de reculegere la meciurile din această săptămână

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
Știri
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
Știri
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor...
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături...
Parteneri
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe ...
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
Tragedie în Bihor! Un muncitor a murit după ce s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă
Tragedie în Bihor! Un muncitor a murit după ce s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă
Bogdan Stancu și Alexandra Popescu au pus relația pe pauză. Motane, se complică situația! + Primele ...
Bogdan Stancu și Alexandra Popescu au pus relația pe pauză. Motane, se complică situația! + Primele declarații
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Corvinul Hunedoara, vineri, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Corvinul Hunedoara, vineri, 10 aprilie 2026, de la ora 16:00
Femeia care i-a furnizat substanțe periculoase lui Matthew Perry, condamnată! Ce pedeapsă maximă ...
Femeia care i-a furnizat substanțe periculoase lui Matthew Perry, condamnată! Ce pedeapsă maximă a primit pentru fapta sa
Vezi toate știrile