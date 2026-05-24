Studiul care schimbă tot ce știai despre Facebook, Tik-Tok și Instagram: de ce te simți mai singur după ce stai online

De: Diana Cernea 25/05/2026 | 00:50
Rețelele sociale aduc singurătate, sursa-colaj CANCAN.RO
Crezi că mesajele trimise pe TikTok sau Instagram te ajută să rămâi mai apropiat de prieteni? Un nou studiu arată exact contrariul. Specialiștii avertizează că social media poate accentua singurătatea, iar adevăratele conexiuni umane rămân cele din viața reală.

Un studiu publicat în Public Health Reports, jurnalul oficial al Serviciului Public de Sănătate din SUA, arată că folosirea rețelelor sociale nu întărește prieteniile și, în unele cazuri, îi poate face pe oameni să se simtă și mai singuri.

De ce social media nu poate înlocui prietenii reali

Cercetarea, realizată pe peste 1.500 de americani cu vârste între 30 și 70 de ani, a descoperit că adulții care aveau un număr mare de conexiuni online cu persoane pe care nu le întâlniseră niciodată în realitate erau mai predispuși la singurătate.

Autorul principal al studiului, doctorul Brian Primack, profesor de sănătate publică la Oregon State University, spune că relațiile online „pur și simplu nu sunt același lucru” ca cele din viața reală.
Potrivit acestuia, multe cercetări anterioare au demonstrat deja că prieteniile offline reduc sentimentul de singurătate. Specialistul afirmă:

„Este ca și cum ai mânca cereale cu aromă de mere în loc de mere adevărate. Îți umplu stomacul, au gust bun, dar nu îți oferă ceea ce organismul nostru are nevoie cu adevărat”

Studiul vine într-un context îngrijorător. Aproape jumătate dintre adulții americani spun că se simt singuri, potrivit unui raport al Surgeon General din 2023, care a numit fenomenul o adevărată epidemie.

Raportul avertizează că izolarea socială poate fi la fel de periculoasă pentru sănătate precum fumatul a 15 țigări pe zi.

Psihologul Melissa Greenberg, de la Princeton Psychotherapy Center, recomandă oamenilor să își construiască relații în viața reală prin activități comune. Printre sugestiile sale se numără participarea la cluburi de lectură, cursuri de fitness sau arte, voluntariat, grupuri religioase ori evenimente culturale. Psihologul explică:

„Oamenii tind să își facă prieteni printre persoane cu interese similare, așa că este bine să începi cu ceva ce îți place cu adevărat”

Ea recomandă și alegerea activităților aproape de casă, pentru că prieteniile apar mai ușor între persoane care locuiesc în aceeași zonă.

Specialiștii recomandă să lași telefonul deoparte

Un alt sfat important este evitarea folosirii telefonului atunci când ieși în oraș sau participi la evenimente. „Dacă stai pe telefon și derulezi pe rețele sociale, va fi mult mai greu să te conectezi cu oamenii din jur”, avertizează Greenberg.

Psihologul recomandă și întrebările deschise pentru a începe conversații reale. În loc de „Cum a fost weekendul?”, poți întreba „Ce ai făcut în weekend?” sau „Care este cafeneaua ta preferată din zonă?”. Complimentele sincere pot ajuta și ele la apropierea dintre oameni.

Specialiștii spun că social media nu ar trebui să fie principala metodă de a menține prieteniile.

Totuși, dacă folosești aceste platforme, este mai bine să interacționezi activ cu persoane apropiateprin mesaje, comentarii sau reacții, decât să consumi pasiv conținut.
Potrivit studiului, utilizarea pasivă a rețelelor sociale este asociată mai des cu anxietatea și depresia, mai ales din cauza comparațiilor permanente cu viața altora. Doctorul Primack recomandă:

„Reflectați la persoanele cu care interacționați online și întrebați-vă dacă acele conexiuni chiar contează pentru voi”

Concluzia cercetătorilor este simplă: pentru a combate singurătatea, oamenii trebuie să lase mai des telefonul deoparte și să petreacă timp față în față cu ceilalți.

