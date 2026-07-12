Acasă » Exclusiv » Selly, dezvăluiri din culisele Beach, Please! 2026. Cerința bizară a unui celebru artist internațional: „Așa a cerut omul!”

Selly, dezvăluiri din culisele Beach, Please! 2026. Cerința bizară a unui celebru artist internațional: „Așa a cerut omul!”

De: Delina FilipRaluca Bădică 12/07/2026 | 19:25
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Selly poate fi mândru căci și ediția Beach, Please 2026 a fost un succes! A depășit cu mult statutul unui simplu festival și s-a transformat într-un adevărat fenomen. Și, cum CANCAN.RO a fost nelipsit de la eveniment și v-a prezentat imagini în exclusivitate și interviuri cu artiștii preferați, nu aveam cum să nu luăm pulsul și organizatorului festivalului: Selly, omul care după luni întregi de pregătiri și nopți nedormite a reușit să ridice stacheta și mai sus. Publicul a fost în extaz, iar Selly ne-a mărturisit că a apelat la o nouă strategie pentru a afla părerea lor. El și iubita lui s-au deghizat printre mulțimea de oameni în extaz care părăseau festivalul la orele dimineții. Ce a aflat, dar și ce solicitări ciudate au avut artiștii internaționali, ne-a dezvăluit celebrul antreprenor. 

Cea mai recentă perioadă a fost plină de provocări, dar și de satisfacție majoră pentru Selly. A muncit luni întregi neîncetat, a dormit câteva ore pe noapte și a respectat cele mai bizare cerințe ale artiștilor internaționali tocmai pentru a-i avea pe scenă al festivalul Beach, Please! 2026 și a duce entertainemntul la un cu totul alt nivel. Dar acesta este doar începutul, căci imediat după festival va avea loc deschiderea oficială a Nibiru, cea mai nouă stațiune de la mare, o etapă firească în dezvoltarea fenomenului Beach, Please!

Selly, primele impresii din culisele Beach, Please 2026: „E remarcabil și emoționant”

CANCAN.RO: Știu și eu niște videouri cu tine de la balcon așa?

Selly: Da, dar o să fac alt dans anul acesta.

CANCAN.RO: E un sentiment frumos să te iubească atâta lume?

Selly: E foarte frumos, e emoționant. De dimneață am plecat la 7.00 din festival, am mers pe jos, printre oameni, cu o șapcă pe cap, cu iubita mea, și ea de altfel deghiztă, și am văzut ce discutau oamenii între ei. Spuneau ce seară frumoasă, ce bine s-au simțit. A spus cineva la un moment dat: Voi ține minte această seară toată viața! E remarcabil și emoționant.

Selly, primele impresii din culisele festivalului Beach, Please 2026
Selly, primele impresii din culisele festivalului Beach, Please 2026

CANCAN.RO: Ce spun cei care ți-au scandat numele adineauri?

Selly: Vor un bilet mai scump, ei au General Acces și vor la Golden Circle. De asta lumea trebuie să își cumpere din timp cât încă e ieftin. De exemplu noi acum la 00.00 îl scumpim. E 150 de euro acum și o să se facă 170 de euro. Ei vor acolo în fața scenei, dai mai mulți bani,dar vii și pleci când vrei și te bucuri de un loc în primul rând la concert.

CANCAN.RO: Cât ai dormit Selly în ultima vreme?

Selly: Puțin, m-am culcat la 8.00 azi de dimineață, e o perioadă în care dormim puțin, dacă prindem 4-5 ore maxim pe noapte, dar ne place să facem asta, nu ne plângem, ne încărcăm cu energie. Am putere de muncă, sunt tânăr, nu mă plâng de treaba asta.

Cerința bizară a celebrului artist internațional: „Ne-a cerut lenjerie intimă roșie”

CANCAN.RO: A avut vreun artist internațional vreo cerință specială?

Selly: Ne-au zis să nu parcăm mașinile undeva, să coboare artistul direct. Avem pe cineva la Nibiru care a vrut lenjerie intimă roșie doar, nu știu, așa a cerut omul să-i dăm noi. Iar Nicky Jam a vrut mașină blindată să-i dăm.

CANCAN.RO: Lnjerie intimă roșie? Poate nu voia să fie deochiat?

Selly: Așa m-am gândit și eu, dar nu e nici Revelionul să zici că e cazul.

CANCAN.RO: Ce urmează? 

Selly: Urmează să vedeți ce ați văzut și până acum, un eveniment sigur, fără incidente, fără probleme, în care lumea se simte minunat. Închiderea e în forță cu Dr Oliver și Tyla, apoi continuă cu Nibiru. Asta este adevăratul subiect, că din 16 iulie se deschide o nouă stațiune: Nibiru.

Care a fost cea mai bizară cerință a unui artist internațional
Care a fost cea mai bizară cerință a unui artist internațional

CANCAN.RO: Se fac controale, nu se ține cont cine ești. Chiar se fac controale masive?

Selly: Da, așa este, iar treaba asta ne bucură. Am ales zicem noi bine personalul de pază și fac o treabă bună.

CANCAN.RO: Pe cine ai vrea să vezi la un festival Beach, Please dacă ar fi să vii ca și fan?

Selly: Eu pe Eminem. Sunt mai mulți, Drake, The Weeknd, dar primul ar fi Eminem.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să faci un feat cu cine l-ai face?

Selly: Cu Inna.

CANCAN.RO: Ai avut un pic emoții, dar uite că a ajuns artistul, am înțeles că a fost o dimineață nebună.

Selly: Da, așa este, le spuneam să nu plece. Eram conștient că o să se stea 4 ore în trafic, unii au plecat, alții au stat, iar petrecerea a continuat pe plajă.

CITEȘTE ȘI: Selly, omagiu pentru bunicuța virală de la Beach, please! 2025. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe fanii festivalului

ACCESEAZĂ ȘI: Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la „Beach, Please!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Exclusiv
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului Loredanei Chivu
Exclusiv
Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului Loredanei Chivu
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care o alpinistă de 36 de ani și-a pierdut viața
Gandul.ro
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul...
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport.ro
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin...
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania
Adevarul
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
Prosport.ro
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
Click.ro
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor.ro
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
go4it.ro
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care o alpinistă de 36 de ani și-a pierdut viața
Gandul.ro
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut ...
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș ...
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș fi imaginat!”
Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum! Detaliul inedit care a fost așezat lângă sicriul fostului fotbalist
Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum! Detaliul inedit care a fost așezat lângă sicriul fostului fotbalist
Marius Tucă Show începe luni, 13 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 13 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri
O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Vezi toate știrile