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Voluptoasa Valentina care a isterizat România, un nou show pe litoral. Romeo Dunca n-a avut nicio reacție când soția a scos „artileria grea” la soare

De: Maria Iancu 12/07/2026 | 20:35
Voluptoasa Valentina care a isterizat România, un nou show pe litoral. Romeo Dunca n-a avut nicio reacție când soția a scos „artileria grea” la soare
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Dacă anul trecut făceau valuri până târziu în noapte, cu dansuri incendiare care au întors tot clubul cu susul în jos, anul acesta Romeo și Valentina Dunca au schimbat complet registrul. Nelipsiți de pe litoral, așa cum ne-au obișnuit deja, cei doi au ales, surprinzător, o vacanță… aproape cumințică. Spunem aproape, pentru că atunci când Valentina își face apariția în costum de baie, cuvântul „discret” iese instant din dicționar.

După ce, fix în urmă cu un an, CANCAN.RO vă prezenta imagini memorabile cu cei doi la ceas de seară, pe șezlong și apoi în club, unde Valentina oferea un adevărat spectacol sus pe mese (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), de data aceasta atmosfera a fost cu totul alta. Au renunțat la nopțile albe și s-au bucurat de soare și de mare. Romeo și-a găsit liniștea pe șezlong, iar Valentina… ei bine, Valentina a rămas tot Valentina.

Anul acesta Romeo și Valentina Dunca au lăsat petrecerile deoparte

Îmbrăcată într-un costum de baie verde, minuscul, care cu greu putea trece neobservat, blondina a atras toate privirile încă din primele minute. Tatuajele, bronzul, dar și platformele cu care s-a încălțat au completat perfect tabloul.

La un moment dat, Valentina s-a ridicat de pe șezlong pentru a lua câteva lucruri de pe masa de sub umbrelă, iar Romeo nici măcar nu și-a ridicat ochii din telefon, semn că, după atâția ani împreună, aparițiile incendiare ale soției nu îl mai surprind absolut deloc.

Voluptoasa Valentina a făcut show pe litoral

Apoi, blondina s-a întors cu spatele către plajă și și-a aranjat costumul de baie și a oferit un nou moment care a întors câteva capete în jur. Romeo, în schimb, a rămas la fel de relaxat, întins pe șezlong, de parcă în jurul lui nu se întâmpla nimic ieșit din comun. Apoi a scos uleiul de plajă și a început să îl întindă tacticos pe piele pentru un bronz uniform. Gesturile lente și relaxate nu au trecut neobservate de cei aflați în apropiere, însă Romeo a rămas la fel de concentrat pe telefon.

Trebuie să recunoaștem că anul acesta cei doi au fost surprinzător de liniștiți. Dar, cum sezonul estival este abia la început, nu ne-am mira ca următoarea apariție să fie din nou una… de povestit nepoților.

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