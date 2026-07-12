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Alina Laufer, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Era nevoie”

De: Alina Drăgan 12/07/2026 | 21:49
Alina Laufer, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Era nevoie”
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer /Foto: Instagram
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Alina Laufer se încadrează în categoria celor care nu se sfiesc să vorbească deschis atunci când vine vorba de intervențiile estetice. De-a lungul timpului, aceasta a trecut de mai multe ori pragul cabinetului medicului estetician și nu s-a sfiit să recunoască asta. Recent, blondina a mai bifat o nouă intervenție, de data aceasta la nivelul feței.

Alina Laufer are 43 de ani și este cât se poate de deschisă atunci când vine vorba despre micile îmbunătățiri. Până acum a apelat la mai multe intervenții, care au ajutat-o să arate așa cum își dorește. Iar cum rezultatele au fost cât se poate de bune în trecut, aceasta s-a lăsat, din nou, pe mâna esteticianului.

La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer

De data aceasta, Alina Laufer a ales o intervenție estetică la nivelul feței. Este vorba despre un lifting temporal și frontal, conceput pentru a întineri partea superioară a feței. Acestea netezesc ridurile de pe frunte, ridică sprâncenele căzute și corectează aspectul de „ochi obosiți”.

Intervenția se pare că a fost una cât se poate de ușoară pentru Alina Laufer. Nu a avut deloc dureri, iar recuperarea a fost rapidă. De asemenea, blondina este încântată de rezultat.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit.

Doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie”, a declarat Alina Laufer, potrivit click.ro.

Alina Laufer, intervenție estetică /Foto: Instagram

Pe lângă intervenția recentă, Alina Laufer a mai apelat și în trecut la medicul estetician. Aceasta are un implant mamar și a trecut și printr-o procedură de Brazilian Butt Lift. De asemenea, soția lui Ilan Laufer a mai apelat și la o procedură de ”cat-eyes”.

 

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