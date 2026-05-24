România pierde o figură istorică a handbalului! Ion Gherhard a încetat din viață

De: Paul Hangerli 24/05/2026 | 23:30
Legenda handbalului a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO
Handbalul românesc este în doliu după moartea lui Ion Gherhard, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria handbalului feminin. Fostul tehnician, care a cucerit Supercupa Europei și Cupa IHF alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

Federația Română de Handbal a transmis un mesaj emoționant în memoria celui supranumit „Geri”, considerat un adevărat mentor pentru generații întregi de sportive.

Ion Gherhard, o legendă a handbalului românesc

Vestea tristă a fost anunțată duminică de Federația Română de Handbal, care a vorbit despre dispariția unui nume uriaș al sportului românesc. Federația a transmis:

„Astăzi, handbalul românesc este mai sărac. Un nume mare al antrenoratului românesc, un om care și-a dedicat viața performanței și formării generațiilor de sportive, a plecat dintre noi”

Ion Gherhard rămâne una dintre figurile emblematice ale handbalului feminin românesc și internațional, iar performanțele obținute de-a lungul carierei sale au intrat în istoria sportului.

Performanțele istorice de la Râmnicu Vâlcea

Cele mai mari succese ale carierei sale au venit alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, echipă care avea să devină ulterior Oltchim.

Sub conducerea lui Ion Gherhard, formația vâlceană a cucerit Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989, performanțe istorice pentru handbalul românesc.

Antrenorul a mai ajuns în finala Cupei Cupelor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea și în finala Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

„De numele său se leagă performanțe remarcabile atât pe plan național, cât și european”, au transmis reprezentanții Federației Române de Handbal.

O carieră impresionantă începută la Știința Bacău

Ion Gherhard și-a început cariera de antrenor în sezonul 1969-1970, la Știința Bacău.

De-a lungul deceniilor, a devenit unul dintre cei mai respectați tehnicieni din handbalul românesc și a contribuit decisiv la dezvoltarea acestui sport în centre importante precum Bacău, Râmnicu Vâlcea și Baia Mare.

În palmaresul său se regăsesc patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României.

„Geri”, mentorul unei generații

Pentru multe dintre handbalistele pe care le-a pregătit, Ion Gherhard a însemnat mai mult decât un antrenor.

„Pentru mulți, «Geri» a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere și un reper de profesionalism, pasiune și devotament pentru handbalul românesc”, se mai arată în mesajul transmis de FRH.

Cunoscut pentru stilul său exigent, dar apropiat de jucătoare, Ion Gherhard a rămas până la final una dintre figurile respectate și iubite din handbalul românesc.

Mesajul emoționant al Federației Române de Handbal

Federația Română de Handbal a încheiat mesajul dedicat marelui antrenor cu un omagiu adresat familiei și întregii comunități sportive. Forul Național a mai adăugat:

„Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și întregii comunități a handbalului”

Moartea lui Ion Gherhard lasă un gol uriaș în handbalul românesc, iar numele său va rămâne pentru totdeauna legat de unele dintre cele mai mari performanțe din istoria acestui sport.

