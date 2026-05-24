Panică la bordul unui avion. Pilotul a suferit un infarct

Clipe de coșmar la bordul unui avion care transporta nu mai puțin de 220 de turiști din Tenerife spre Birmingham. Pilotul ar fi suferit un infarct în timpul zborului, motiv pentru care s-a efectuat o aterizare de urgență.

Conform primelor informații, aeronava se afla la aproape 9.000 de metri atunci când pilotului i s-a făcut rău. Cel mai probabil, acesta ar fi suferit un infarct. Turiștii aflați la bord au trăit momente de panică până la aterizare.

„Eu și partenera mea dormeam când am fost treziți de haos. Luminile au început să clipească, iar stewardesele, vizbil afectate, căutau doctor. Fiul nostru de doi ani a început să plângă, la fel ca mulți alți copii aflați la bord, deoarece avionul cobora foarte rapid pentru aterizarea de urgență”, a transmis un pasager pentru The Sun on Sunday.

Avionul a aterizat de urgență în Portugalia

Situația a făcut ca avionul să aterizeze de urgență în Portugalia. Aterizarea a avut loc vineri, în jurul orei 02:00, relatează Metro. De precizat este și faptul că pasagerii spun că însoțitoarele de bord au întrebat dacă se află vreun medic la bord.

„Zborul LS1266 de la Tenerife la Birmingham a fost deviat către Porto joi, 21 mai, după ce unuia dintre piloți i s-a făcut rău. Siguranța zborului nu a fost compromisă în niciun moment, iar pasagerii și-au continuat ulterior călătoria. Dorim să ne cerem scuze clienților pentru aeastă întârziere neprevăzută”, a transmis compania.

13 ore în aeroport

Pasagerii au fost nevoiți să aștepte timp de 13 ore în aeroport din cauza urgenței medicale. Ulterior au fost transportați în Marea Britanie cu un alt zbor și cu un nou echipaj.

„Am rămas blocați în Portugalia timp de peste 13 ore, fără cazare. Nici măcar nu ne-au lăsat coborâm din avion mai bine de o oră. Apoi am fost pur și simplu lăsați să ne descurcăm singuri. Nu aveam unde să stăm. Ni s-a spus că hotelurile nu sunt prea scumpe. Compania aeriană ne-a spus că pilotul a suferit un infarct în cabină. Desigur, avem toată compasiunea pentru el”, a declarat un pasager.

