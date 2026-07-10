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Ancuța și-a luat în serios rolul de „PR” pentru Alex Bodi. Iubita are grijă ca fotografiile cu afaceristul să iasă impecabile

De: Andrei Iovan 10/07/2026 | 05:50
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Dacă până nu demult Alex Bodi era cel care atrăgea toate privirile la evenimentele mondene, de această dată a avut alături un aliat de nădejde. Afaceristul nu mai face niciun pas fără iubita sa, Ancuța, care îl însoțește aproape peste tot și care, pe lângă rolul de parteneră, pare să fi preluat și atribuțiile unui adevărat social media manager. CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi îndrăgostiți, așa cum nu i-ați mai văzut până acum. 

Alex Bodi și iubita lui, Ancuța au o relație în care cu siguranță nu se plictisesc. Despărțirile și împăcările le știți deja, nu mai are rost să reluăm povestea. Și în plus, ce e în trecut ar trebui să rămână în trecut. Asta deoarece prezentul pare să le priască celor doi.

Alex Bodi a intrat la un moment dat în ring, iar iubita lui a imortalizat momentul

De data aceasta nu i-am surprins în vacanțe de lux sau pe la vreun eveniment monden, ci într-un decor ușor neașteptat. Au fost prezenți la o gală de lupte, acolo unde Anca și-a intrat serios în rolul de PR, am putea spune. Nu a fost cadru cu Bodi pe care șatena să nu-l imortalizeze, ca o iubită dedicată!

Ancuța și-a luat în serios rolul de PR pentru Alex Bodi

În timp ce Alex Bodi socializa de partea cealaltă a ringului, ba chiar a și intrat la un moment dat în ring cu luptătorii, Ancuța a fost într-o continuă mișcare. Cu telefonul în mână aproape pe tot parcursul serii, bruneta s-a asigurat că niciun cadru nu este ratat. Din toate unghiurile, cu atenție la lumină și la fiecare detaliu, Ancuța și-a fotografiat iubitul fără oprire. Iar în clipa în care Alex Bodi a urcat în ring pentru fotografii și întâlnirea cu sportivii, aceasta a trecut imediat la filmare, surprinzând fiecare secundă a momentului. Totul, astfel încât imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare să fie impecabile.

Ancuța l-a fotografiat și l-a filmat pe Alex Bodi din toate unghiurile

Și, dacă obiectivul telefonului era îndreptat exclusiv spre Alex Bodi, privirile celor din jur păreau să aibă o altă destinație. Ancuța a atras atenția prin apariția ei super-sexy, alegând o salopetă foarte scurtă, care i-a pus în valoare picioarele și silueta. Ținuta îndrăzneață, în nuanțe perfecte pentru vară nu a trecut neobservată printre invitații prezenți la eveniment. Însă ea avea ochi doar pentru afacerist. Un lucru e cert, cât timp Alex Bodi o are pe Ancuța, nu va avea nevoie prea curând de un fotograf profesionist.

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