Fosta iubită a lui Alex Bodi lămurește întâlnirea cu afaceristul. Gabriela explică ce s-a întâmplat pe litoral, de fapt: “Este și va rămâne un om drag sufletului meu”

Viața bate filmul, iar în ceea ce privește viața amoroasă a lui Alex Bodi, putem spune că ar bate multe ecranizări telenovelistice cu multe episoade. Așa cum știm, afaceristul are o slăbiciune pentru încurcăturile de situație pe care, vrea, nu vrea, le atrage. După ce relația cu Ancuța a avut numeroase episoade de despărțiri și împăcări, lucrurile păreau că intraseră pe un făgaș normal. Cei doi au reluat legătura și nu au ratat nici vacanța pe care și-o planificaseră în China. Chiar Anca este cea care a dezvăluit că s-au împăcat, doar că la scurt timp, o întâlnire inopinată a afaceristului cu fosta parteneră, Gabriela, ar fi tulburat apele. CANCAN.RO a stat de vorbă cu bruneta care a clarificat lucrurile. A fost sau nu ea mărul discordiei dintre Alex Bodi și Anca?!

Încurcate sunt căile iubirii, iar cea mai recentă escapadă a lui Alex Bodi demonstrează asta. Așa cum v-am dezvăluit în exclusivitate, zilele trecute, afaceristul a ajuns pe litoralul românesc, acolo unde se afla și Gabriela, fosta parteneră. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, cei doi s-au întâlnit și și-au petrecut timpul împreună. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Gabriela, prima reacție după întâlnirea cu Alex Bodi de la malul mării: „E firesc să port o conversație civilizată”

După ce numele ei a fost intens vehiculat în ultimele zile, Gabriela a ales să lămurească situația. Bruneta nu a negat că s-a întâlnit cu Alex Bodi la mare, însă a ținut să precizeze că ea nu a fost vreodată motivul rupturii dintre afacerist și Anca, și că îi poartă fostului partener doar respect.

În urma a ceaa ce s-a scris în presă în ultima perioadă, consider că este momentul să clarific câteva aspecte. Am ales să nu ies public să povestesc despre relațiile mele sau despre anumite momente din viața mea personală, deoarece nu sunt persoană publică și am preferat întotdeauna să trăiesc aceste experiențe în intimitate și cu discreție. Nu am fost și nu sunt „aventura” nimănui. Îmi respect atât trecutul, cât și oamenii care au făcut parte din el. Este absolut firesc să salut și să port o conversație civilizată cu Alex Bodi, mai ales în condițiile în care, înainte de a avea o relație, am fost foarte buni prieteni. Noi nu ne-am greșit unul altuia, iar respectul reciproc a rămas acolo unde trebuie să fie.Știu să fac diferența între trecut și prezent, iar faptul că respect un om nu înseamnă că există altceva în spate. Alex este și va rămâne un om drag sufletului meu, pe care îl voi respecta întotdeauna”, a spus Gabriela pentru CANCAN.RO.

De asemenea, Gabriela a menționat că nu a căutat să fie în apropierea lui Alex Bodi la mare, și-a văzut de propria vacanță și nu a ținut sub nicio formă să deranjeze pe nimeni. Bruneta se axează pe viața ei și nu este interesată de cursul vieții altor persoane.

De asemenea, nu au existat escapade la mare, nu am fost la manele, nu m-am cazat nicăieri pentru a fi în apropierea lui și nu am căutat niciodată să deranjez sau să mă implic în viața vreunui fost partener. Nu acesta este felul meu de a fi. Îmi văd de viața mea, de proiectele mele și de oamenii pe care îi iubesc, cu discreție, demnitate și respect. Diferența dintre mine și alții este că eu nu am nevoie să minimalizez alte femei ca să mă simt importantă”, a mai declarat Gabriela.

Cu toate că în urmă cu două luni Gabriela se afișa alături de iubitul ei, în exact aceeași locație în care s-au fotografiat și Alex Bodi cu Anca ( vezi aici), bruneta a ținut să menționeze că acum este singură, dar indisponibilă. Aceasta trece printr-o perioadă de vindecare, după despărțirea de fostul iubit, și spune că este foarte atent în alegerea viitorului partener, motiv pentru care o vom vedea singură o bună perioadă de timp.

Recent am încheiat o relație și, chiar dacă viața merge mai departe, pentru mine respectul rămâne. Sunt genul de om care se vindecă, care își acordă timp și care nu trece dintr-o poveste în alta peste noapte. De altfel, îmi este greu să mă apropii de un bărbat și să construiesc o legătură autentică, motiv pentru care, cel mai probabil, mă veți vedea singură o perioadă îndelungată”, a încheiat ea.

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