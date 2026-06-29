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Alex Bodi, escapadă pe litoral cu fosta iubită! Ancuța a gonit până la mare, ca să-l prindă pe musculos în fapt!

De: Maria Iancu 29/06/2026 | 20:39
Alex Bodi, escapadă pe litoral cu fosta iubită! Ancuța a gonit până la mare, ca să-l prindă pe musculos în fapt!
Alex Bodi, escapadă pe litoral cu fosta iubită!
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Alex Bodi nu poate sta departe de trecut. Noi v-am mai spus asta, dar afaceristul confirmă cu fiecare mișcare pe care o face că nu-și poate lua gândul de la povestea pe care a trăit-o în urmă cu ceva timp. Nici măcar femeile care au venit ulterior în viața musculosului nu i-au putut șterge din minte numele fostei iubite. CANCAN.RO are detalii picante despre ultimii pași făcuți de milionarul din Tunari.

Nebănuite sunt căile Domnului, dar parcă și mai întortocheate sunt cele ale lui Alex Bodi. La ce ne referim vă întrebați? Imediat vă explicăm. Zilele trecute, bolidul de lux al afaceristului a luat direcția litoralului, iar destinația n-a fost deloc una aleasă la întâmplare. Acolo ce credeți? Își bronza trupul fără cusur Gabriela, fosta care, se pare, încă ocupă un loc special în sufletul lui Bodi.

Gabriela, fosta iubită a lui Alex Bodi

Toate drumurile lui Alex Bodi duc spre fosta iubită

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, cei doi s-au întâlnit pe plajă, au stat împreună, s-au bucurat de soarele arzător, iar planurile celor doi nu s-au încheiat odata lăsarea serii. Distracția a continuat în club, unde au schimbat priviri, zâmbete și s-au unduit pe ritmuri de manele până târziu în noapte. După distracție, fiecare a plecat pe drumul lui, fără alte implicații.

Însă liniștea n-a ținut prea mult, cel puțin în cazul afaceristului. În scenă și-a făcut apariția un personaj care nu putea să își lase rivala să câștige prea mult teren. Chiar dacă, în prezent, Alex Bodi și simpatica Ancuța sunt despărțiți, imediat ce a aflat unde se află afaceristul, Ancuța s-a urcat în mașină, a apăsat pedala de accelerație și, în doar câteva ore, a ajuns la malul mării. Misiunea? Să-l găsească pe Bodi. Și evident, l-a găsit.

Alex Bodi și Anca Kim s-au despărțit, din nou
Alex Bodi și Anca Kim s-au despărțit, din nou

Între cei doi ar fi urmat o discuție deloc liniștită. Șatena i-ar fi reproșat afaceristului câte în lună și în stele, iar cel mai important subiect ar fi fost legat de apropierea lui de Gabriela. Mai exact, i-ar fi cerut să nu mai dea curs unor astfel de întâlniri și stea la distanță de fosta iubită.

Dacă Alex Bodi va ține cont de aceste rugăminți rămâne de văzut. Noi vom rămâne cu ochii pe ei și, ca de fiecare dată, vă vom împărtăși tot ce aflăm.

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi și Ancuța, o nouă repriză de certuri! Afaceristul abia s-a împăcat cu iubita, dar trecutul continuă să îl „bântuie”. Vecina” Gabriela a fost mărul discordiei

NU RATA: Alex Bodi a ieșit la micul dejun cu un milion de euro. După despărțirea de Ancuța, afaceristul a întors toate privirile cu „bijuteria” lui

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