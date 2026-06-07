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Alex Bodi a ieșit la micul dejun cu un milion de euro. După despărțirea de Ancuța, afaceristul a întors toate privirile cu „bijuteria” lui

De: Adrian Vâlceanu 07/06/2026 | 05:50
Alex Bodi a ieșit la micul dejun cu un milion de euro. După despărțirea de Ancuța, afaceristul a întors toate privirile cu bijuteria lui
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Omul de afaceri Alex Bodi, 42 de ani, este un împătimit al mașinilor puternice. CANCAN.RO l-a surprins în timp ce cobora dintr-un Lamborghini Aventador de culoare Verde Ermes, după zeul care a inspirat și brandul Hermès. Dar acesta e doar începutul. Până la un milion de euro mai este, deci haideți să o luăm ușor-ușor, pe poze.

Alex Bodi e un bărbat care își dorește o viață cât mai discretă, dar nu reușește niciodată, grație pasiunilor sale exclusiviste pentru mașini de lux și femei frumoase și dorite. În timp ce Lamborghiniul Aventador pe care îl conduce atrage toate privirile și exprimă fără echivoc ce avere impresionantă are Alex Bodi, prezența sa include multe elemente care scapă ochiului profanilor, precum ceasul Patek Philippe. De reținut că și cadranul ceasului are o nuanță de verde, pentru că atât de atent a fost Alex Bodi la detalii! Nu mai vorbim de faptul că Bodi e încălțat cu pantofi într-o nuanță de verde!

Alex Bodi a ieșit la micul dejun cu un milion de euro

Desigur, o femeie va remarca și faptul că Alex Bodi și-a asortat borseta cu Lamborghiniul. Un sportiv nu va rata probabil faptul că alex Bodi pare să poarte două ceasuri, însă unul e electronic, menit să monitorizeze ritmul cardiac al lui Bodi, un bărbat care ține foarte mult la aspectul fizic și al cărui cont de Instagram este doldora de poze cu el la sală. 

Alex Bodi, asortat cu Lamborghini-ul Aventador

Să sperăm că Bodi nu trece pe lângă vreun Bugatti, că pornesc alarmele de ritm cardiac când o vede. Se știe cât de ușor se îndrăgostește de o mașină care-i place. Și își cam permite orice vrea, așa că trebuie să fie destul de reținut. Relaxat ca întotdeauna, Bodi poartă o pereche de pantaloni în nuanță bej și o cămașă vaporoasă, perfectă pentru vremea deja toridă din București. E cât se poate de afabil cu băiatul din fața restaurantului de lux unde parchează. Nu se vede vine dacă i-a dat vreun bacșiș, dar e „de rigueur” când aterizezi cu o mașină care costă cam cât un avion de dimensiuni mai mici.

De data asta, Alex Bodi a ieșit singur, nu e în compania niciunei femei. Probabil are nevoie de o perioadă de respiro după situația recentă cu fosta iubită, Kim Anca, de care s-a despărțit, iar CANCAN.RO v-a oferit cele mai importante detalii și declarații chiar AICI.

CITEȘTE ȘI: ALEX BODI ȘI ANCUȚA ȘI-AU SPUS ADIO! AFACERISTUL A DEZVĂLUIT MOTIVUL SEPARĂRII: „GELOZIA EXTREMĂ AJUNGE SĂ DISTRUGĂ TOT CE E FRUMOS”

NU RATA! ALEX BODI, IEȘIRE NERVOASĂ PE REȚELELE SOCIALE! PE CINE ATACĂ AFACERISTUL

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