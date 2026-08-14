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O mamă surogat a născut în Texas după ce a refuzat să întrerupă sarcina la cererea părinților biologici. Lupta juridică va continua

De: Paul Hangerli 15/08/2026 | 00:30
O mamă surogat a născut în Texas după ce a refuzat să întrerupă sarcina la cererea părinților biologici. Lupta juridică va continua
Mama surogat a refuzat avortul și a fugit în Texas, sursa-colaj CANCAN.RO
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McKenna West, mama surogat care a refuzat să întrerupă sarcina după ce copilul pe care îl purta a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă severă, dar tratabilă, a născut miercuri în Texas. Cazul a declanșat o dispută juridică de amploare privind drepturile parentale, avortul și prevederile contractelor de surogație. Nou-născutul, pe care West l-a numit Gabriel, urmează să primească tratamentul necesar pentru a-i salva viața.

McKenna West a născut mai devreme decât era programat

Mama surogat care a refuzat să facă avort, în ciuda dorinței părinților biologici ai băiețelului, a născut miercuri, mai devreme decât era prevăzut. McKenna West se află în centrul unei controverse juridice care implică mai multe state americane și care privește drepturile parentale și avortul, după ce copilul pe care îl purta a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă gravă, dar tratabilă.

West trebuia să nască pe 2 septembrie, însă l-a adus pe lume pe băiețelul pe care l-a numit Gabriel miercuri, în zona Dallas, a declarat avocatul său, Lincoln Wilson, pentru The Dallas Morning News.

Gabriel urmează acum să primească îngrijirile medicale necesare pentru afecțiunea sa cardiacă congenitală, despre care avocatul a spus că îi pot salva viața. Din cauza unui ordin judecătoresc, însă, West nu are voie în prezent să vadă sau să țină în brațe copilul.

Părinții biologici i-au cerut să întrerupă sarcina

Disputa juridică a început în aprilie, când, la 20 de săptămâni de sarcină, copilul a fost diagnosticat cu o afecțiune cardiacă severă, denumită sindromul inimii stângi hipoplazice (HLHS).

Contractul de surogație încheiat între West și părinții biologici conținea o clauză care permitea întreruperea sarcinii în cazul în care era identificată o „anomalie” în timpul sarcinii. După aflarea diagnosticului, cuplul i-a cerut lui West să facă avort.

McKenna West, mamă singură a doi copii, a refuzat să întrerupă sarcina și a călătorit în Texas, unde, potrivit legislației statului, urma să fie recunoscută drept mama care a dat naștere copilului.

Instanța a cerut spitalelor să-i ofere copilului tratamentul necesar

Procurorul general al Texasului, Ken Paxton, a depus o cerere prin care le solicita medicilor să-i acorde nou-născutului îngrijirile necesare pentru salvarea vieții imediat după naștere și să împiedice scoaterea acestuia din stat. Solicitarea a fost aprobată marți.

Ordinul judecătoresc de urgență obligă două spitale din Dallas să îi ofere copilului îngrijiri medicale critice, inclusiv tratament în secția de terapie intensivă și cel puțin o intervenție chirurgicală.

Nou-născuții diagnosticați cu HLHS au nevoie de o intervenție chirurgicală aproape imediat după naștere pentru a putea supraviețui dincolo de prima săptămână de viață.

Ce se va întâmpla cu Gabriel după externare

Situația juridică rămâne însă neclară. Dacă Gabriel va putea părăsi spitalul, nu se știe deocamdată cine va avea dreptul să îl ia în îngrijire.

Un alt ordin judecătoresc îi interzice momentan lui McKenna West să vadă copilul. Avocatul său susține însă că femeia ar lua în considerare posibilitatea de a-l crește pe Gabriel dacă instanțele îi vor permite acest lucru.

Echipa juridică a lui West contestă și clauza referitoare la întreruperea sarcinii din contractul de surogație. Deși astfel de prevederi sunt obișnuite în asemenea contracte, avocații femeii consideră că aceasta contravine legislației statale și federale, potrivit The Dallas Morning News.

Cazul rămâne astfel deschis, iar viitorul juridic al copilului va depinde de deciziile pe care instanțele le vor lua după ce starea sa medicală va permite externarea.

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