Kourtney Kardashian, din nou însărcinată? Gestul lui Travis Barker care a declanșat toate zvonurile

Kourtney Kardashian ar putea fi însărcinată cu al doilea copil alături de Travis Barker, cel puțin dacă ar fi să dăm crezare speculațiilor apărute după cea mai recentă apariție a cuplului. Cei doi au participat împreună la premiera din Los Angeles a documentarului „Travis Barker: Louder Than Fear”, iar un gest făcut de bateristul Blink-182 pe covorul roșu a atras imediat atenția: artistul a fost surprins mângâindu-i abdomenul soției sale. Deocamdată, nici Kourtney, nici Travis nu au confirmat că ar aștepta un copil.

Gestul lui Travis Barker a declanșat zvonurile

Kourtney Kardashian, în vârstă de 47 de ani, și Travis Barker, 50 de ani, au apărut împreună pe covorul roșu la premiera documentarului dedicat vieții și carierei muzicianului.

Cei doi nu s-au ferit de gesturile tandre, însă un moment anume a atras atenția fanilor. Travis Barker a fost surprins în timp ce își mângâia soția pe abdomen, iar imaginile au declanșat rapid speculații că vedeta ar putea fi din nou însărcinată.

Deocamdată este vorba doar despre zvonuri. Nici Kourtney Kardashian și nici Travis Barker nu au anunțat că așteaptă un copil și nu au confirmat în vreun fel speculațiile apărute după eveniment. Dacă zvonurile s-ar dovedi adevărate, acesta ar fi al doilea copil al cuplului.

Au devenit părinții lui Rocky în 2023

Kourtney Kardashian și Travis Barker au devenit părinți împreună pentru prima dată în noiembrie 2023, când s-a născut fiul lor, Rocky Thirteen.

Drumul până la venirea pe lume a copilului nu a fost unul ușor. Cei doi au vorbit public despre tratamentele de fertilitate, dar și despre experiențele dificile prin care au trecut în încercarea de a avea un copil.

Inclusiv noul documentar Travis Barker: Louder Than Fear abordează pierderea unei sarcini prin care cuplul a trecut în 2021. Kourtney și Travis au decis să vorbească despre această experiență în film în speranța că și alte persoane care au trecut prin situații asemănătoare se vor putea regăsi în povestea lor.

Regula pe care o respectă pentru a-și păstra căsnicia puternică

Apariția care a declanșat zvonurile despre o nouă sarcină vine în aceeași perioadă în care Travis Barker a vorbit deschis despre relația sa cu Kourtney și despre regula pe care cei doi încearcă să o respecte indiferent de neînțelegerile care apar între ei.

„Încercăm să nu adormim niciodată supărați unul pe celălalt”, a declarat bateristul pentru PEOPLE.

Potrivit lui Travis, chiar și neînțelegerile aparent neînsemnate trebuie lămurite înainte ca cei doi să meargă la culcare.

„Chiar dacă este ceva atât de simplu precum: «Oh, iubire, îmi asum responsabilitatea. Îmi pare rău. Nu ți-am văzut imediat mesajul». Este foarte important să rezolvi orice problemă, astfel încât să nu mergi la culcare fără să simți că ești conectat cu celălalt”, a explicat artistul.

Barker consideră însă că la fel de important este ca fiecare partener să primească spațiul de care are nevoie.

Din prieteni și parteneri de antrenament au devenit soț și soție

Relația dintre cei doi a început după ani întregi de prietenie. Kourtney și Travis au format oficial un cuplu în 2021, iar în același an s-au logodit.

Înainte de relația romantică, cei doi obișnuiau să facă sport și să alerge împreună.

„Este unul dintre principalele motive pentru care eram atât de apropiați. Întotdeauna ne antrenam împreună și alergam împreună înainte să avem vreodată o relație. Este extraordinar să fii alături de cineva care împărtășește aceeași pasiune pentru un stil de viață sănătos”, povestea Barker.

În aprilie 2022, Kourtney și Travis au organizat o ceremonie în Las Vegas, însă fără o autorizație oficială de căsătorie. Pe 15 mai s-au căsătorit legal în Santa Barbara, iar pe 22 mai au organizat o ceremonie fastuoasă în Italia.

Kourtney Kardashian și Travis Barker au o familie numeroasă

Pe lângă Rocky, ambii au copii din relațiile anterioare. Kourtney Kardashian îi are pe Mason, Penelope și Reign împreună cu fostul său partener Scott Disick.

Travis Barker îi are pe Landon și Alabama din căsnicia cu Shanna Moakler și este foarte apropiat și de Atiana De La Hoya, fiica fostei sale soții și a fostului campion de box Oscar De La Hoya.

Astfel, cei doi au construit împreună o familie recompusă numeroasă, iar acum gestul lui Travis de pe covorul roșu a fost suficient pentru a-i face pe fani să se întrebe dacă familia lor este pe cale să se mărească din nou.

Documentarul lui Travis Barker ajunge pe Hulu și Disney+

Apariția celor doi a avut loc la premiera Travis Barker: Louder Than Fear, documentar care urmărește ascensiunea muzicianului, dar și momentele dramatice din viața sa.

Filmul, regizat de Justin Krook și Michael Dwyer, are o durată de 99 de minute și prezintă inclusiv perioada dificilă de după accidentul aviatic din 2008, în urma căruia Travis Barker a fost grav rănit.

Kourtney apare și ea în documentar, care explorează viața personală a artistului și relația acestuia cu familia. Travis Barker: Louder Than Fear este programat să fie disponibil pe Hulu și Disney+ începând cu 13 august.

CITEȘTE ȘI: Anne Hathaway, acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Cum a răspuns actrița după ce teoria a devenit virală pe internet

Actorul Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani! Soția lui, Anna Osceola, este însărcinată