James May oferă detalii despre starea lui Jeremy Clarkson după diagnosticul de cancer: „A trecut de momentul critic”

James May a oferit o nouă informație despre starea lui Jeremy Clarkson, după diagnosticul de cancer de prostată „agresiv” făcut public în sezonul al cincilea al emisiunii „Clarkson’s Farm”.

Fostul coleg al lui Clarkson de la Top Gear și The Grand Tour spune că acesta se simte bine și crede că a trecut de momentul critic, potrivit The Independent.

James May, despre starea lui Jeremy Clarkson

James May a fost întrebat despre starea lui Clarkson în timpul unei apariții la emisiunea lui Matt Allwright, difuzată miercuri, 12 august, de Channel 5.

„Din câte îmi dau seama, este bine. Am vorbit cu el acum câteva săptămâni și cred că a trecut de momentul critic”, a spus May.

Clarkson a dezvăluit diagnosticul în ultimul sezon al emisiunii Clarkson’s Farm, după ce păstrase informația privată timp de mai multe luni. Ulterior, el a anunțat că un test PSA efectuat în aprilie nu mai indica prezența cancerului și că se află oficial în remisie.

Jeremy Clarkson i-a îndemnat pe bărbați să se testeze

După ce a făcut public diagnosticul, Clarkson a vorbit deschis despre experiența sa și i-a îndemnat pe oameni să nu evite controalele medicale.

„Nu este neplăcut, nu este degradant și este o decizie evidentă. Eu am făcut-o și tocmai de aceea stau aici și vorbesc cu voi 11 luni mai târziu”, a spus prezentatorul.

Clarkson a explicat că depistarea timpurie a cancerului a fost esențială în cazul său.

Clarkson a avut complicații în timpul tratamentului

Prezentatorul a povestit în ultimul episod al sezonului că a ajuns pe patul de spital după ce a suferit complicații în timpul tratamentului.

Ulterior, într-un interviu pentru The Times, Clarkson a explicat că problemele au apărut după ce a reluat, fără să consulte un medic, tratamentul cu anticoagulante pe care îl lua pentru probleme cardiace și vasculare.

„A fost îngrozitor și a fost în totalitate vina mea. Luam medicamente pentru problemele cardiace și a trebuit să renunț la ele în timpul tratamentului pentru cancer. La două sau trei săptămâni după operația pentru cancer, m-am gândit că ar trebui să încep din nou să iau anticoagulantele. Mare greșeală, uriașă”, a povestit Clarkson.

El a spus că decizia a dus la o urgență medicală în timpul nopții.

„Asta a dus la o urgență foarte gravă în toiul nopții. Nici măcar nu voi intra în detalii despre tratamentul care a fost necesar în urma acesteia, pentru că a fost îngrozitor. Nu am întrebat un medic, pur și simplu m-am gândit: «Sunt sigur că este în regulă să încep din nou să iau anticoagulante».”

Diagnosticul de cancer a venit la aproape doi ani după ce Clarkson a suferit o intervenție cardiacă, în octombrie 2024, în urma căreia i-au fost montate două stenturi pentru îmbunătățirea fluxului sanguin.

În prezent, Clarkson este în remisie, iar declarația lui James May oferă o nouă confirmare că starea fostului său coleg este bună.

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