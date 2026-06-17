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Probleme grave de sănătate pentru Jeremy Clarkson! Celebrul prezentator a dezvăluit că are cancer

De: Anca Chihaie 17/06/2026 | 14:00
Foto: Prime Video
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Jeremy Clarkson, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii britanice și fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, a dezvăluit că se confruntă cu o formă agresivă de cancer, informație care a fost făcută publică în cadrul celui mai recent sezon al serialului documentar „Ferma lui Clarkson”.

Anunțul a surprins atât publicul, cât și numeroșii săi admiratori din întreaga lume, mai ales că realizatorul TV a lipsit recent pentru o perioadă din spațiul public, fără a oferi explicații detaliate în legătură cu starea sa de sănătate. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, problemele medicale au fost descoperite în urma unor investigații efectuate în luna mai, când Clarkson a trecut printr-o serie de teste și proceduri de specialitate, inclusiv o biopsie.

Celebrul prezentator a dezvăluit că are cancer

Deși nu a oferit detalii privind tipul exact de cancer de care suferă, vedeta britanică a precizat că boala a fost identificată într-un stadiu timpuriu, ceea ce le oferă medicilor șanse mai mari de a interveni eficient. Tratamentul include o intervenție chirurgicală considerată esențială pentru evoluția ulterioară a cazului.

În episodul care încheie actualul sezon al producției „Ferma lui Clarkson”, telespectatorii au putut vedea imagini filmate în timpul perioadei de spitalizare. Clarkson apare într-un context diferit de cel cu care și-a obișnuit publicul, discutând despre provocările pe care le-a întâmpinat în timpul tratamentului și despre dificultățile asociate procedurilor medicale prin care a trecut.

„Am cancer. Nu privește pe nimeni unde este localizat. Știu din mai”, a spus vedeta.

Producția a ales să includă aceste momente într-o manieră sinceră și emoționantă, evidențiind impactul pe care diagnosticul l-a avut asupra vieții personale și profesionale a prezentatorului. De asemenea, serialul surprinde reacțiile celor care lucrează alături de el la fermă, inclusiv ale colaboratorilor apropiați Charlie Ireland și Kaleb Cooper, care au aflat despre situație în timpul filmărilor.

Înainte de difuzarea episodului final, Clarkson și-a pregătit publicul pentru conținutul sensibil al acestuia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Numeroși fani au reacționat imediat, transmițându-i mesaje de susținere și încurajare.

Problemele de sănătate ale prezentatorului vin după o perioadă în care acesta a continuat să fie extrem de activ profesional. În ultimii ani, succesul serialului „Ferma lui Clarkson” a contribuit la relansarea popularității sale, atrăgând un nou val de telespectatori interesați de viața rurală și de provocările agriculturii moderne.

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