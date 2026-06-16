Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa

Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa

De: Daniel Matei 16/06/2026 | 11:23
Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

James Barker, unul dintre producătorii executivi ai emisiunii „Love Island USA”, a murit la vârsta de 40 de ani. Tragedia s-a produs în timp ce se afla în Fiji, unde aveau loc filmările pentru sezonul 8 al popularului reality-show.

Producătorul emisiunii „Love Island” a murit

Potrivit unui comunicat comun transmis de ITV America și Peacock, Barker a murit săptămâna trecută în urma unei „urgențe medicale neașteptate”. Reprezentanții producției nu au oferit deocamdată detalii suplimentare cu privire la cauza decesului, potrivit Variety.

„Pierderea lui James a fost resimțită profund nu doar de întreaga echipă Love Island USA, ci și de toți colegii din cadrul ITV și Peacock. A fost un membru iubit și apreciat al familiei noastre, iar talentul, bunătatea și dedicarea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care au avut privilegiul să îl cunoască și să lucreze alături de el”, au transmis cele două companii.

Barker făcea parte din echipa „Love Island USA” încă din 2020. Și-a început activitatea ca producător de poveste, iar în ultimii ani a ocupat funcția de producător executiv. De-a lungul timpului, el a contribuit atât la realizarea și postproducția emisiunii, cât și la selecția coloanei sonore care a devenit una dintre mărcile distinctive ale show-ului.

Cine a fost James Barker

Înainte de succesul obținut cu „Love Island USA”, James Barker a lucrat la numeroase producții cunoscute, printre care „Pawn Stars”, „Forged in Fire”, „Counting Cars” și premiatul serial de tip reality „Queer Eye”. Cariera sa în televiziune a început în 2011 și l-a transformat într-una dintre figurile apreciate din culisele industriei de entertainment.

Pe lângă activitatea din televiziune, Barker era pasionat de muzică și activa de peste două decenii ca DJ, fiind cunoscut și sub numele de scenă „Chaotic DJ”.

Sezonul al optulea al emisiunii „Love Island USA” este difuzat în prezent, episoadele fiind disponibile pe platforma Peacock.

James Barker a ocupat, de asemenea, funcția de producător executiv pentru „Love Island Games” și a fost producător consultant pentru „Love Island: Beyond the Villa”.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în lumea artistică! Cântărețul Oliver Tree și alte 5 persoane au murit după ciocnirea a două elicoptere

Ce scrie în testamentul lui Oliver Tree. Ce se va întâmpla cu averea sa: „Familia mea nu va primi niciun ban”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce scrie în testamentul lui Oliver Tree. Ce se va întâmpla cu averea sa: „Familia mea nu va primi niciun ban”
Showbiz internațional
Ce scrie în testamentul lui Oliver Tree. Ce se va întâmpla cu averea sa: „Familia mea nu va…
Cum a glumit regele Charles despre una dintre marile pasiuni ale reginei Camilla. „Soția mea ar fi atât de geloasă!”
Showbiz internațional
Cum a glumit regele Charles despre una dintre marile pasiuni ale reginei Camilla. „Soția mea ar fi atât…
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel...
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
Digi24
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de...
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Mediafax
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Click.ro
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
Promotor.ro
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
ULTIMA ORĂ
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru ...
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Încă o tragedie aviatică! 8 oameni au murit după ce un Boeing Air Force B-52 s-a prăbușit după ...
Încă o tragedie aviatică! 8 oameni au murit după ce un Boeing Air Force B-52 s-a prăbușit după decolare
Vezi toate știrile