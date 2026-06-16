Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa

James Barker, unul dintre producătorii executivi ai emisiunii „Love Island USA”, a murit la vârsta de 40 de ani. Tragedia s-a produs în timp ce se afla în Fiji, unde aveau loc filmările pentru sezonul 8 al popularului reality-show.

Producătorul emisiunii „Love Island” a murit

Potrivit unui comunicat comun transmis de ITV America și Peacock, Barker a murit săptămâna trecută în urma unei „urgențe medicale neașteptate”. Reprezentanții producției nu au oferit deocamdată detalii suplimentare cu privire la cauza decesului, potrivit Variety.

„Pierderea lui James a fost resimțită profund nu doar de întreaga echipă Love Island USA, ci și de toți colegii din cadrul ITV și Peacock. A fost un membru iubit și apreciat al familiei noastre, iar talentul, bunătatea și dedicarea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care au avut privilegiul să îl cunoască și să lucreze alături de el”, au transmis cele două companii.

Barker făcea parte din echipa „Love Island USA” încă din 2020. Și-a început activitatea ca producător de poveste, iar în ultimii ani a ocupat funcția de producător executiv. De-a lungul timpului, el a contribuit atât la realizarea și postproducția emisiunii, cât și la selecția coloanei sonore care a devenit una dintre mărcile distinctive ale show-ului.

Cine a fost James Barker

Înainte de succesul obținut cu „Love Island USA”, James Barker a lucrat la numeroase producții cunoscute, printre care „Pawn Stars”, „Forged in Fire”, „Counting Cars” și premiatul serial de tip reality „Queer Eye”. Cariera sa în televiziune a început în 2011 și l-a transformat într-una dintre figurile apreciate din culisele industriei de entertainment.

Pe lângă activitatea din televiziune, Barker era pasionat de muzică și activa de peste două decenii ca DJ, fiind cunoscut și sub numele de scenă „Chaotic DJ”.

Sezonul al optulea al emisiunii „Love Island USA” este difuzat în prezent, episoadele fiind disponibile pe platforma Peacock.

James Barker a ocupat, de asemenea, funcția de producător executiv pentru „Love Island Games” și a fost producător consultant pentru „Love Island: Beyond the Villa”.

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