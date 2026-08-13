Acasă » Știri » Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”

Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”

De: Elisa Tîrgovățu 13/08/2026 | 22:16
Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”
Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liviu Vârciu a făcut noi dezvăluiri despre perioada dificilă pe care o traversează din punct de vedere fizic. Prezentatorul și actorul a povestit că s-a confruntat în ultima vreme cu mai multe probleme care i-au afectat starea de sănătate. Printre acestea se numără afecțiuni la nivelul coloanei, dar și o răceală puternică. Mai mult decât atât, Liviu Vârciu a fost nevoit să rămână la pat pentru o perioadă de câteva zile.

Omul de televiziune a mai adus în atenția publicului problemele cu care s-a confruntat din punct de vedere al sănătății. Prezentatorul a povestit la un moment dat că o răceală severă i-a afectat atât de mult starea fizică, încât a fost nevoit să rămână imobilizat la pat timp de aproape o săptămână.

Afecțiunile cu care se confruntă Liviu Vârciu

În timpul filmărilor pentru emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” de la Antena 1, Liviu Vârciu a ajuns să discute despre starea sa de sănătate înainte de o ședință de masaj. Prezentatorul a vorbit despre afecțiunile cu care se confruntă la nivelul coloanei vertebrale și a făcut haz de necaz.

Referindu-se la diagnosticele primite de-a lungul timpului, vedeta a făcut dezvăluiri fără rețineri.

„Am cifoscolioză lombară, trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a declarat Liviu Vârciu.

Sursa foto: Social media

Chiar dacă artistul preferă să trateze situația cu umor și să nu lase problemele medicale să îi afecteze optimismul, afecțiunile de la nivelul coloanei îi provoacă în continuare neplăceri fizice. Cifoza, scolioza lombară și cele trei hernii de disc fac parte dintre problemele cu care prezentatorul se confruntă.

Pe lângă afecțiunile cu care se confruntă la nivelul spatelui, Liviu Vârciu a avut parte și de episoade în care starea de sănătate i s-a deteriorat din cauza unor viroze puternice. Prezentatorul a povestit că, deși testele pentru COVID-19 au fost negative, simptomele s-au accentuat treptat. Astfel, organismul său a resimțit din plin perioada respectivă.

„A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test COVID și nu am nimic.

Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului”spunea prezentatorul într-o intervenție mai veche la Antena Stars.

Liviu Vârciu a povestit că totul ar fi început după ce copiii săi au adus acasă o viroză. Micuții au contactat-o la grădiniță și la școală. Vedeta a recunoscut, cu ironie, că în astfel de situații el pare să fie cel mai afectat din familie. Astfel că, răcelile reușesc să îl pună rapid la pământ.

„Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă din casă, eu mă îmbolnăvesc.

Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta”, a adăugat Liviu Vârciu.

CITEȘTE ȘI: Liviu Vârciu, cu inima cât un purice după ce fiica lui a plecat la muncă în America: „Vorbim din două în două zile”

Nea Mărin nu și-a mai putut folosi vocea! Reacția lui Liviu Vârciu a făcut deliciul tuturor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
Știri
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
Știri
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Mediafax
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria...
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Mediafax
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei
Click.ro
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un...
Tags:
ULTIMA ORĂ
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
James May oferă detalii despre starea lui Jeremy Clarkson după diagnosticul de cancer: „A trecut ...
James May oferă detalii despre starea lui Jeremy Clarkson după diagnosticul de cancer: „A trecut de momentul critic”
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri ...
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?”
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o ...
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o singură zi
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
Vezi toate știrile