Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”

Liviu Vârciu a făcut noi dezvăluiri despre perioada dificilă pe care o traversează din punct de vedere fizic. Prezentatorul și actorul a povestit că s-a confruntat în ultima vreme cu mai multe probleme care i-au afectat starea de sănătate. Printre acestea se numără afecțiuni la nivelul coloanei, dar și o răceală puternică. Mai mult decât atât, Liviu Vârciu a fost nevoit să rămână la pat pentru o perioadă de câteva zile.

Omul de televiziune a mai adus în atenția publicului problemele cu care s-a confruntat din punct de vedere al sănătății. Prezentatorul a povestit la un moment dat că o răceală severă i-a afectat atât de mult starea fizică, încât a fost nevoit să rămână imobilizat la pat timp de aproape o săptămână.

Afecțiunile cu care se confruntă Liviu Vârciu

În timpul filmărilor pentru emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” de la Antena 1, Liviu Vârciu a ajuns să discute despre starea sa de sănătate înainte de o ședință de masaj. Prezentatorul a vorbit despre afecțiunile cu care se confruntă la nivelul coloanei vertebrale și a făcut haz de necaz.

Referindu-se la diagnosticele primite de-a lungul timpului, vedeta a făcut dezvăluiri fără rețineri.

„Am cifoscolioză lombară, trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a declarat Liviu Vârciu.

Chiar dacă artistul preferă să trateze situația cu umor și să nu lase problemele medicale să îi afecteze optimismul, afecțiunile de la nivelul coloanei îi provoacă în continuare neplăceri fizice. Cifoza, scolioza lombară și cele trei hernii de disc fac parte dintre problemele cu care prezentatorul se confruntă.

Pe lângă afecțiunile cu care se confruntă la nivelul spatelui, Liviu Vârciu a avut parte și de episoade în care starea de sănătate i s-a deteriorat din cauza unor viroze puternice. Prezentatorul a povestit că, deși testele pentru COVID-19 au fost negative, simptomele s-au accentuat treptat. Astfel, organismul său a resimțit din plin perioada respectivă.

„A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test COVID și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului”, spunea prezentatorul într-o intervenție mai veche la Antena Stars.

Liviu Vârciu a povestit că totul ar fi început după ce copiii săi au adus acasă o viroză. Micuții au contactat-o la grădiniță și la școală. Vedeta a recunoscut, cu ironie, că în astfel de situații el pare să fie cel mai afectat din familie. Astfel că, răcelile reușesc să îl pună rapid la pământ.

„Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă din casă, eu mă îmbolnăvesc. Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta”, a adăugat Liviu Vârciu.

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