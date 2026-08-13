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Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”

De: Elisa Tîrgovățu 13/08/2026 | 21:28
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu” / Sursa foto: Social media
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Valentin Sanfira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artistul și-a pus pe masă trăirile și a povestit despre momentele care l-au încercat profund, dar și despre rolul pe care credința l-a avut în depășirea acestora. Mesajul său vorbește despre suferință, speranță și despre curajul de a continua, indiferent cât de grea devine o perioadă.

Interpretul de muzică populară obișnuiește să păstreze legătura cu publicul său prin intermediul rețelelor sociale, unde împărtășește frecvent gânduri și momente din viața sa.

De această dată, cântărețul a publicat un mesaj cu o puternică încărcătură emoțională. Vedeta a vorbit despre încercările care i-au marcat parcursul și despre învățămintele pe care le-a desprins din perioadele dificile.

„Viața m-a îngenuncheat, dar nu m-a învins”

Artistul și-a surprins urmăritorii cu o nouă postare pe rețelele sociale. Valentin Sanfira a distribuit o fotografie în care apare el, însoțită de un fragment audio cu o puternică încărcătură emoțională.

Mesajul ales face referire la momentele grele din viață, la despărțirile de oameni importanți și la capacitatea de a găsi resurse pentru a merge mai departe chiar și atunci când totul pare copleșitor.

„M-a îngenuncheat viața, dar nu m-a învins. Mi-a rupt bucăți din suflet, dar nu din credință. Am căzut, dar nu am rămas jos, pentru că nu m-am rugat niciodată să îmi fie ușor, m-am rugat doar să pot duce tot ce vine. Când lumea s-a îndepărtat, Dumnezeu a rămas. Când oamenii au închis ușile, El mi-a deschis drumuri. Când am simțit că nu mai pot, mi-a arătat că pot încă un pas.”

Mesajul publicat de Valentin Sanfira continuă cu felul în care suferința poate lăsa urme, dar poate schimba și perspectiva asupra oamenilor. Artistul sugerează că perioadele dificile nu l-au doborât, ci i-au oferit o lecție importantă despre relațiile din jurul său. Astfel, a ajuns să distingă mai clar persoanele care i-au fost cu adevărat aproape de cele care nu mai fac parte din drumul său.

„Durerea nu m-a slăbit, m-a înarmat. M-a făcut să văd cine merit să fiu și cine nu a meritat niciodată să rămână lângă mine. Astăzi nu mai cer nimănui nimic, astăzi mă ridic cu liniștea mea, cu puterea mea, și cu credința că tot ce am pierdut a fost doar ce nu era pentru mine.”

Sursa foto: Social media

Valentin Sanfira face referire și la oamenii care ne intersectează destinul pentru o perioadă, dar care, în timp, aleg să plece. Artistul vorbește despre aceste schimbări ca despre experiențe care ne pot ajuta să înțelegem mai bine cine merită să rămână alături de noi.

„Am învățat că oamenii vin și pleacă, dar lecțiile rămân. Am învățat că vorbele dor, dar tăcerile trădează și mai rău. Am înțeles că nu pot salva pe toată lumea, dar mă pot salva pe mine.”

Valentin Sanfira, despre rănile trecutului și puterea de a merge mai departe

În ultima parte a mesajului său, Valentin Sanfira vorbește despre încercările care l-au marcat. Artistul spune că fiecare moment dificil a contribuit la formarea sa. Astfel, în ciuda obstacolelor, a ales să nu renunțe.

„Îmi car rănile ca pe niște medalii pentru fiecare zi în care nu am renunțat și merg înainte pentru că știu că drumul meu nu se termină în întuneric. Drumul meu începe acolo unde alții obosesc.

Poate nu am tot ce îmi doresc, dar am tot ce îmi trebuie. Credință, curaj și un Dumnezeu care m-a ridicat atunci când nimeni nu a întins mâna. Pentru mine, asta e victoria adevărată”, a fost mesajul transmis de Valentin Sanfira.

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