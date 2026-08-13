Acasă » Știri » Unde a fost găsită mașina furată a lui Alex Ghidush. Hoții o deconectaseră din aplicație

Unde a fost găsită mașina furată a lui Alex Ghidush. Hoții o deconectaseră din aplicație

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 19:58
Unde a fost găsită mașina furată a lui Alex Ghidush. Hoții o deconectaseră din aplicație
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mașina lui Alex Ghidush, care ar fi fost furată în noaptea de miercuri spre joi, a fost găsită. Autoturismul influencerului a fost descoperit abandonat pe un câmp, după ce persoanele care l-ar fi sustras au reușit să îl deconecteze din aplicația prin care putea fi monitorizat.

Alex Ghidush a anunțat în urmă cu puțin timp că autoturismul său, dispărut din fața unui restaurant, a fost găsit. Mașina a fost descoperită pe un câmp, după ce influencerul le ceruse ajutorul urmăritorilor săi pentru identificarea traseului parcurs de autoturism. Vloggerul anunțase că mașina ar fi fost furată în jurul orei 01:09, din zona unui restaurant. În primele minute după dispariție, acesta a reușit să urmărească autoturismul prin intermediul aplicației de monitorizare.

Mașina a fost deconectată din aplicație după aproximativ 40 de minute

Potrivit informațiilor oferite de Alex Ghidush, autoturismul a părăsit zona restaurantului la ora 01:09, iar un minut mai târziu a fost localizat pe bulevardul Biruinței. Conexiunea cu aplicația de monitorizare a fost pierdută aproximativ 40 de minute mai târziu. Înainte ca aceasta să fie întreruptă, influencerul a putut vedea o parte din traseul parcurs de mașină.

„Mașina a fost deconectată din aplicație la 40 de minute după ce a plecat cu ea din fața restaurantului. Din fața restaurantului a plecat la ora 01:09. A ieșit pe bulevardul Biruinței fix la ora 01:10”, a explicat Alex Ghidush.

Creatorul de conținut le-a cerut atunci celor care locuiesc în zonă și au camere de supraveghere să verifice imaginile și să îi transmită orice informație care ar putea ajuta la recuperarea autoturismului.

Alex Ghidush a cerut ajutorul urmăritorilor

Imediat după ce a constatat dispariția mașinii, influencerul a făcut apel la comunitatea sa online.

„Mi-au furat mașina!!! Orice detaliu este important. Au plecat pe Buruieni Pantelimon”, a transmis acesta pe Instagram.

Acum, autoturismul a fost găsit abandonat pe un câmp. Descoperirea vine după ore de căutări și după ce influencerul a încercat să refacă traseul mașinii pe baza ultimelor date disponibile în aplicația de monitorizare.

CITEȘTE ȘI:

Cât a plătit un influencer american pentru o masă pe litoralul românesc. Verdictul după ce a gustat micii: „Cea mai bună mâncare din istoria Europei”

Cum au acționat hoții care i-au furat mașina lui Alex Ghidush. Ce greșeală a comis vloggerul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
Știri
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”
Știri
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Mediafax
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria...
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o ...
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o singură zi
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”
Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”
Emily Burghelea s-a mutat de urgență în Tenerife din cauza problemelor!? Soțul influenceriței figurează ...
Emily Burghelea s-a mutat de urgență în Tenerife din cauza problemelor!? Soțul influenceriței figurează într-un dosar neașteptat, iar o parte din bani se află sub sechestru
Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari. „Era atât de simplu totul, ...
Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari. „Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”
David Popovici, cursă excelentă la Europene! A terminat primul semifinala de 200 m liber
David Popovici, cursă excelentă la Europene! A terminat primul semifinala de 200 m liber
Vezi toate știrile