Mașina lui Alex Ghidush, care ar fi fost furată în noaptea de miercuri spre joi, a fost găsită. Autoturismul influencerului a fost descoperit abandonat pe un câmp, după ce persoanele care l-ar fi sustras au reușit să îl deconecteze din aplicația prin care putea fi monitorizat.

Alex Ghidush a anunțat în urmă cu puțin timp că autoturismul său, dispărut din fața unui restaurant, a fost găsit. Mașina a fost descoperită pe un câmp, după ce influencerul le ceruse ajutorul urmăritorilor săi pentru identificarea traseului parcurs de autoturism. Vloggerul anunțase că mașina ar fi fost furată în jurul orei 01:09, din zona unui restaurant. În primele minute după dispariție, acesta a reușit să urmărească autoturismul prin intermediul aplicației de monitorizare.

Mașina a fost deconectată din aplicație după aproximativ 40 de minute

Potrivit informațiilor oferite de Alex Ghidush, autoturismul a părăsit zona restaurantului la ora 01:09, iar un minut mai târziu a fost localizat pe bulevardul Biruinței. Conexiunea cu aplicația de monitorizare a fost pierdută aproximativ 40 de minute mai târziu. Înainte ca aceasta să fie întreruptă, influencerul a putut vedea o parte din traseul parcurs de mașină.

„Mașina a fost deconectată din aplicație la 40 de minute după ce a plecat cu ea din fața restaurantului. Din fața restaurantului a plecat la ora 01:09. A ieșit pe bulevardul Biruinței fix la ora 01:10”, a explicat Alex Ghidush.

Creatorul de conținut le-a cerut atunci celor care locuiesc în zonă și au camere de supraveghere să verifice imaginile și să îi transmită orice informație care ar putea ajuta la recuperarea autoturismului.

Alex Ghidush a cerut ajutorul urmăritorilor

Imediat după ce a constatat dispariția mașinii, influencerul a făcut apel la comunitatea sa online.

„Mi-au furat mașina!!! Orice detaliu este important. Au plecat pe Buruieni Pantelimon”, a transmis acesta pe Instagram.

Acum, autoturismul a fost găsit abandonat pe un câmp. Descoperirea vine după ore de căutări și după ce influencerul a încercat să refacă traseul mașinii pe baza ultimelor date disponibile în aplicația de monitorizare.

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