Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte

În 2026, românii nu se vor bucura de o minivacanță de Sfânta Maria. Data de 15 august este într-o zi de sâmbătă, iar sărbătoarea legală nu oferă o zi liberă în plus. Astfel, pentru cei care sperau la un weekend prelungit, ocazia unei escapade de câteva zile nu se regăsește în calendarul acestui an.

Chiar și fără o zi liberă suplimentară, weekendul de Sfânta Maria poate fi transformat într-o scurtă escapadă. Cei care vor să plece de acasă pe ultima sută de metri au la dispoziție numeroase variante, de la litoral și zone montane până la stațiuni balneare sau locuri ideale pentru câteva zile de odihnă.

Românii ar putea scoate din buzunar până la 4.000 de lei pentru un sejur pe litoral

Pentru intervalul 14–16 august 2026, ofertele disponibile în acest moment acoperă o plajă largă de prețuri. Astfel încât și cei care decid în ultimul moment să plece pot găsi variante pentru bugete diferite. În cazul unui sejur de două nopți pentru două persoane, tarifele pornesc de la circa 400 de lei. Totodată, acestea pot depăși 4.000 de lei la unitățile de cazare din segmentul superior.

Litoralul este, în mod previzibil, una dintre principalele opțiuni pentru un weekend de vară. Totuși, cei care nu au făcut încă o rezervare pot lua în calcul și alte destinații, de la stațiunile montane și cele balneare până la Delta Dunării sau orașele potrivite pentru o escapadă de tip city break.

În ofertele disponibile în prezent se regăsesc destinații pentru toate preferințele, de la litoralul din Mamaia și Mamaia Nord până la stațiunile montane și balneare. Printre variantele care mai pot fi luate în calcul se numără Poiana Brașov, Predeal, Brașov, Râșnov, Sovata și Băile Felix, dar și destinații precum Sulina, Dubova, Iași sau Timișoara, potrivite pentru o escapadă de weekend.

„Sfânta Maria este în mod tradițional unul dintre momentele importante ale sezonului estival, însă anul acesta nu vorbim despre o minivacanță în adevăratul sens al cuvântului. Tocmai de aceea, ne așteptăm ca multe decizii de călătorie să fie luate foarte târziu, chiar cu una-două zile înainte de plecare. Vestea bună este că încă există disponibilitate, iar turiștii flexibili în privința destinației pot găsi opțiuni pentru bugete foarte diferite”, au spus reprezentanții Travelminit, conform Libertatea.ro.

Pentru un sejur de două nopți, prețurile diferă considerabil în funcție de destinație și categoria unității de cazare. Cele mai mici tarife pornesc de la circa 500 de lei în Iași, respectiv 760 de lei în Timișoara.

1.000 de lei pentru un weekend la Băile Felix

La Băile Felix, un astfel de weekend costă de la aproximativ 1.000 de lei. În același timp, turiștii care aleg Poiana Brașov trebuie să ia în calcul tarife de la 1.500 de lei. Pe litoral, pentru Mamaia, prețurile încep de la aproximativ 1.700 de lei pentru același interval.

Și pensiunile oferă alternative pentru mai multe categorii de buget. Pentru perioada 14–16 august 2026, tarifele pornesc de la aproximativ 500 de lei în Sovata. Acestea ajung și la circa 740 de lei în Predeal. În Sulina, prețul pentru două nopți începe de la aproximativ 1.100 de lei. În timp ce în Brașov sunt disponibile variante de la circa 1.300 de lei.

Per total, cea mai ieftină ofertă identificată pentru două persoane, cu două nopți de cazare, este de aproximativ 400 de lei și se află în Timișoara. La polul opus, cei care aleg o unitate de cazare din Mamaia Nord pot ajunge să plătească peste 4.000 de lei.

Diferențele semnificative de preț dintre destinații și unitățile de cazare pot face ca flexibilitatea să fie esențială pentru cei care rezervă în ultimul moment. Turiștii dispuși să renunțe la o anumită stațiune sau la un tip specific de cazare pot avea mai multe șanse să găsească oferte avantajoase, chiar și cu doar câteva zile înainte de plecare.

CITEȘTE ȘI: Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro

Cât costă o gospodărie lângă Sinaia. Prețul cerut a stârnit reacții aprinse: „N-aș da-o sub 60.000 de euro”