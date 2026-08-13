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Emily Burghelea s-a mutat de urgență în Tenerife din cauza problemelor!? Soțul influenceriței figurează într-un dosar neașteptat, iar o parte din bani se află sub sechestru

De: Keva Iosif 13/08/2026 | 20:50
Emily Burghelea s-a mutat de urgență în Tenerife din cauza problemelor!? Soțul influenceriței figurează într-un dosar neașteptat, iar o parte din bani se află sub sechestru
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Emily Burghelea și-a luat familia și a pornit spre un nou început în Tenerife. Mutarea a venit însă fără prea multe explicații despre motivele reale care au stat în spatele unei decizii atât de importante. Iar documentele consultate de CANCAN.RO scot acum la iveală un episod din viața soțului ei despre care nimeni nu știa: se pare că Andrei apare într-un dosar instrumentat de Parchetul European, în care procurorii au investigat o presupusă fraudă cu fonduri europene.

Mutarea lui Emily Burghelea și a familiei sale în Spania a venit cu aerul unui nou început, dar în urmă au rămas și câteva episoade mai puțin cunoscute din viața celor doi.

Unul dintre ele îl privește pe soțul vedetei, Vasile Andrei-Nicolae, al cărui nume apare într-un dosar instrumentat de Parchetul European. Nu ca inculpat, ci într-o ipostază cu totul diferită: denunțător.

Povestea pornește de la un proiect finanțat din fonduri europene, în cadrul căruia procurorii susțin că ar fi fost folosite documente false sau inexacte pentru obținerea unor sume de bani. Mai multe persoane și societăți au ajuns ulterior în fața instanței, acuzate în legătură cu modul în care au fost cheltuiți banii din proiect. Iar în acest tablou apare și Vasile Andrei-Nicolae.

Important de precizat este că soțul lui Emily Burghelea nu figurează printre inculpații trimiși în judecată. În actele dosarului, el apare doar în calitate de denunțător.

Asta arată că, probabil, a furnizat informații anchetatorilor. Documentele publice nu explică însă în ce moment a început colaborarea sa cu procurorii și nici dacă, înainte de acest moment, ar fi avut o altă calitate procesuală.

Prin urmare, nu se poate spune că ar fi fost inițial acuzat și că ulterior ar fi „scăpat” datorită denunțului. Actele consultate de CANCAN.RO nu susțin un asemenea scenariu.

Detaliul care complică povestea

Dosarul conține însă și un detaliu interesant. Procurorii au instituit o măsură asigurătorie asupra sumei de 217.831,06 lei, aflate într-un cont Revolut folosit de Andrei în calitate de reprezentant al firmei sale.

Instanța explică faptul că suma reprezenta diferența dintre banii virați în cadrul proiectului și valoarea reală a bunurilor livrate sau achiziționate, după scăderea TVA-ului și a comisioanelor.

Cu alte cuvinte, anchetatorii au considerat că acești bani aveau legătură directă cu circuitul financiar verificat în dosar și au decis să-i indisponibilizeze.

Asta nu înseamnă însă că Andrei a fost găsit vinovat de vreo faptă. Dimpotrivă, el nu apare printre persoanele trimise în judecată.

Măsura nu a fost una temporară. Tribunalul București a analizat ulterior situația banilor și a decis că sechestrul este legal și temeinic, menținând indisponibilizarea sumei.

În același dosar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă cu peste jumătate de milion de lei, reprezentând sumele plătite în cadrul proiectului și solicitate drept prejudiciu.

Între timp, Emily Burghelea și soțul ei au decis să-și mute familia din România și să înceapă o nouă viață în Tenerife.

Vedeta nu a spus că existența acestui dosar ar avea vreo legătură cu relocarea și nu există nicio dovadă că ancheta EPPO ar fi fost motivul plecării.

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