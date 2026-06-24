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Relația dintre Valentin Sanfira și noua iubită e din ce în ce mai serioasă! Imaginile s-au viralizat

De: Andreea Stăncescu 24/06/2026 | 21:11
Valentin Sanfira petrece timp cu noua iubită
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Valentin Sanfira pare să fi găsit din nou fericirea după despărțirea de Codruța Filip. Artistul și-a refăcut viața sentimentală alături de o tânără antreprenoare din județul Teleorman, iar relația dintre cei doi pare să devină tot mai serioasă.

În ultima perioadă,  cei doi au fost văzuți tot mai des împreună, iar bruneta este o prezență constantă în viața cântărețului. Recent, aceștia au petrecut și o vacanță în Thailanda, unde s-au bucurat de momente de relaxare și experiențe de neuitat, departe de agitația de acasă.

Valentin Sanfira alături de noua iubită

De altfel, noua parteneră a artistului pare să îl însoțească frecvent la diverse evenimente și întâlniri. O filmare apărută pe rețelele de socializare îl surprinde pe Valentin Sanfira cântând într-un cadru relaxat, în curtea unei locuințe, înconjurat de apropiați. Îmbrăcat lejer, într-o cămașă bleu și pantaloni albi, artistul se bucură de atmosfera destinsă, în timp ce iubita sa îi este alături. Dar și tatăl ei!

Tânăra a ales, la rândul ei, o ținută casual, o rochie în nuanțe de albastru, și apare zâmbitoare pe tot parcursul momentului.

Valentin Sanfira este cu noua iubită / Sursa foto: Facebook

Mulți internauți au remarcat că aceasta are anumite trăsături care amintesc de fosta soție a artistului. Înaltă, cu părul lung și șaten, noua parteneră a cântărețului a stârnit imediat comparații în rândul fanilor, care au observat asemănări fizice între cele două.

Dincolo de aspectul său elegant, tânăra este cunoscută și pentru activitatea sa profesională. Ea conduce o afacere în domeniul agricol în Teleorman și este apreciată pentru seriozitatea și implicarea cu care își gestionează proiectele. Persoanele care o cunosc spun despre ea că este o femeie ambițioasă, organizată și hotărâtă, calități care au ajutat-o să își construiască propriul drum în afaceri.

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