Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”

Au trecut patru luni de când Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat. Artista nu s-a lăsat până când nu i-a transmis fostului soț un mesaj cu subînțeles, un mesaj final pentru cel care i-a fost soț timp de 7 ani.

Divorțul răsunător dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat prin surprindere pe aproape toată lumea. După 7 ani de relație, cei doi au divorțat în secret, însă, la scurt timp, artista a vorbit public despre separare. Ea nu a oferit foarte multe detalii clare despre motivele care au dus la ruptură, însă a lăsat să se înțeleagă faptul că a trăit dezamăgirea vieții sale – vezi AICI.

Între timp, la patru luni de la semnarea actelor de divorț, cei doi lansează melodii pe bandă rulantă. Se pare că toată atenția lor este îndreptată acum către partea profesională, motiv pentru care sunt implicați în nenumărate proiecte și colaborări muzicale.

Codruța Filip, mesaj tăios pentru Valentin Sanfira

Coincidența face ca în tot acest timp, versurile melodiilor să fie inspirate (total sau parțial) din viețile și experiențele lor. De asemenea, ele au fost privite de mulți ca fiind „săgeți”, pentru a-și transmite reciproc aluzii sau critici subtile.

Cea mai evidentă „coincidență” a fost sesizată recent. Se poate spune că războiul resentimentelor și al orgoliilor dintre cei doi s-a mutat oficial din viața reală în spațiul public. Deși melodiile nu au fost încă lansate oficial, imaginile de prezentare au fost rapid interpretate. Pentru mulți, mesajul este cât se poate de evident: amândoi au dat simbolic foc trecutului.

În teaserul publicat de Codruța Filip ea se detașează complet de trecut, interpretând piesa „La nunta ta”, în timp ce o rochie de mireasă este mistuită în flăcări în spatele ei.

„Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea / Să îți amintești lângă mine cum era/ Cum era, cum era să nu mai poți să spui «Da»”, sunt câteva dintre versurile noii piese interpretate de Codruța Filip.

Coincidență sau nu, în paralel, echipa de producție a lui Valentin Sanfira a folosit exact același simbol: focul, pentru melodia „Dragoste-i ca focul”. În imaginile de prezentare al următorului videoclip, o cămașă cuprinsă de flăcări devine elementul principal din fundal.

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