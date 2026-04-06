Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele"

Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele”

De: Andreea Stăncescu 06/04/2026 | 11:47
Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele”
Ce spune Codruța Filip despre relația cu Valentin Sanfira

Relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a ajuns la final în urmă cu aproximativ o lună, când cei doi au decis să divorțeze, după opt ani petrecuți împreună și patru ani de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit mai multe detalii despre mariajul lor și a ajuns la câteva concluzii. 

Cei doi artiști au fost mult timp considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din muzica românească, reușind să câștige simpatia publicului încă dinainte de a forma un cuplu. Despărțirea a venit însă neașteptat pentru mulți, iar Codruța Filip a vorbit ulterior despre această experiență într-un podcast, sugerând că lucrurile nu au fost așa cum păreau din exterior.

Artista a lăsat de înțeles că a trăit o dezamăgire profundă și că s-a simțit trădată în relație. Deși perioada petrecută împreună a fost una intensă din punct de vedere emoțional, aceasta a transmis că nu regretă faptul că a iubit sincer și că s-a implicat total. Cu toate acestea, despărțirea a lăsat urme puternice, artista considerând întreaga experiență drept una dintre cele mai dureroase din viața sa.

„Eu am trăit tot ce s-a întâmplat. Eu am iubit cum nu am iubit niciodată și am fost un om extrem de sincer. Mi-am pus toate sentimentele pe tavă. Mi-am dăruit tot sufletul. M-am simțit nedreptățită, pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgirea este mare. Pot să spun că este dezamăgirea vieții mele. I-am și spus asta printr-un mesaj, în seara aceea, în care mi-a mulțumit, pentru că știa cât de greu mi-a fost să merg la spectacol. Pentru mine, totul reprezintă dezamăgirea vieții mele”, a declarat Codruța Filip la podcastul „Acasă la Măruță.”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au încercat să-și mai dea o șansă

Codruța Filip a încercat să îi mai acorde o șansă celui pe care l-a iubit timp de opt ani, însă lucrurile au luat o altă direcție. În timp ce cântăreața și-ar fi dorit să explicații cu privire la situațiite tensionate dintre ei, Valentin Sanfira a preferat să treacă cu vederea și să evite o confruntare directă.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu putem discuta. Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens, căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu, dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața”, a mai spus Codruța Filip.

CITEȘTE ȘI: Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta

Sacrificiul suprem pe care Codruța Filip și părinții eu l-au făcut pentru Valentin Sanfira: „A fost o eroină”

Iți recomandăm
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Știri
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Știri
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben!...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Parteneri
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani:...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit ...
Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit de Apollo 13
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești ...
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești cazat. Unde este situat
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis ...
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Vezi toate știrile