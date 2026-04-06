Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele”

Relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a ajuns la final în urmă cu aproximativ o lună, când cei doi au decis să divorțeze, după opt ani petrecuți împreună și patru ani de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit mai multe detalii despre mariajul lor și a ajuns la câteva concluzii.

Cei doi artiști au fost mult timp considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din muzica românească, reușind să câștige simpatia publicului încă dinainte de a forma un cuplu. Despărțirea a venit însă neașteptat pentru mulți, iar Codruța Filip a vorbit ulterior despre această experiență într-un podcast, sugerând că lucrurile nu au fost așa cum păreau din exterior.

Artista a lăsat de înțeles că a trăit o dezamăgire profundă și că s-a simțit trădată în relație. Deși perioada petrecută împreună a fost una intensă din punct de vedere emoțional, aceasta a transmis că nu regretă faptul că a iubit sincer și că s-a implicat total. Cu toate acestea, despărțirea a lăsat urme puternice, artista considerând întreaga experiență drept una dintre cele mai dureroase din viața sa.

„Eu am trăit tot ce s-a întâmplat. Eu am iubit cum nu am iubit niciodată și am fost un om extrem de sincer. Mi-am pus toate sentimentele pe tavă. Mi-am dăruit tot sufletul. M-am simțit nedreptățită, pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgirea este mare. Pot să spun că este dezamăgirea vieții mele. I-am și spus asta printr-un mesaj, în seara aceea, în care mi-a mulțumit, pentru că știa cât de greu mi-a fost să merg la spectacol. Pentru mine, totul reprezintă dezamăgirea vieții mele”, a declarat Codruța Filip la podcastul „Acasă la Măruță.”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au încercat să-și mai dea o șansă

Codruța Filip a încercat să îi mai acorde o șansă celui pe care l-a iubit timp de opt ani, însă lucrurile au luat o altă direcție. În timp ce cântăreața și-ar fi dorit să explicații cu privire la situațiite tensionate dintre ei, Valentin Sanfira a preferat să treacă cu vederea și să evite o confruntare directă.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu putem discuta. Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens, căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu, dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața”, a mai spus Codruța Filip.

