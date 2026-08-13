„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii

Cristina Petre, fosta concurentă de la Insula Iubirii, vorbește deschis despre transformările prin care a trecut după separarea definitivă de Andrei Rotaru.

După o perioadă marcată de tensiuni, încercări repetate de a salva relația și momente dificile trăite în timpul emisiunii, aceasta spune că a ajuns într-un punct în care își vede viața cu alți ochi și își înțelege mai bine propriile nevoi.

„Aș retrăi destinația, nu durerea!”

Participarea la Insula Iubirii a fost una complicată pentru Cristina. În Thailanda, a aflat că soțul ei a înșelat-o cu ispita Diandra, iar experiența a lăsat urme adânci. Chiar și așa, după finalul filmărilor, Cristina a încercat să reconstruiască relația, oferindu-i lui Andrei o nouă șansă. În cele din urmă, cei doi au decis să se despartă definitiv, iar tânăra a început să își regăsească echilibrul.

În prezent, Cristina transmite mesaje care arată că a intrat într-o etapă de reconectare cu sine. Ea vorbește despre pierderile din trecut, dar și despre faptul că, în final, a reușit să se regăsească.

„Am pierdut multe pe drum, dar pe mine m-am regăsit”, a scris aceasta, lăsând să se înțeleagă că procesul de vindecare a dus-o la o concluzie importantă: uneori, cel mai valoros lucru pe care îl poți recupera este propria persoană.

Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii

Cristina spune că încearcă să lase în urmă perioada dificilă și să privească înainte, concentrându-se mai mult pe dezvoltarea ei. Mesajele recente sugerează că a înțeles ce a avut de învățat din relația cu Andrei și din experiența trăită în cadrul emisiunii.

La un moment dat, fosta concurentă a vorbit și despre participarea la Insula Iubirii, explicând că ar repeta călătoria, dar nu și durerea trăită acolo.

„Aș retrăi aceeași destinație. Dar niciodată aceeași durere”, a transmis Cristina, subliniind că experiența a fost una intensă, dar nu complet regretată.

CITEŞTE ŞI: Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a spus tot: „Corpul meu a trecut prin niște schimbări”

Andrei Rotaru e istorie! Cristina și-a găsit liniștea: ”Ce bine e să fii eliberat”