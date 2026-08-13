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Selena Gomez și mama ei, date în judecată de două companii. Care sunt acuzațiile

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 00:50
Selena Gomez și mama ei, date în judecată de două companii. Care sunt acuzațiile
Sursa foto: Profimedia
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Selena Gomez și mama sa, Mandy Teefey, sunt date în judecată de două firme de investiții care susțin că au fost induse în eroare cu privire la situația companiei Wondermind, platforma de sănătate mintală fondată de cele două împreună cu antreprenoarea Daniella Pierson.

Investitorii susțin că au investit 1,2 milioane de dolari în companie și că au descoperit abia ulterior cât de grave erau problemele acesteia, potrivit Page Six.

Selena Gomez, acuzată că nu și-ar fi respectat obligațiile față de companie

Potrivit plângerii, cele două firme au investit 1,2 milioane de dolari în Wondermind în septembrie 2022, după ce li s-ar fi prezentat compania drept o afacere care avea infrastructura, conducerea și resursele necesare pentru a deveni o platformă profitabilă de sănătate mintală.

Investitorii susțin însă că mai multe dintre parteneriatele și proiectele prezentate înainte de investiție nu au existat sau nu s-au concretizat. Printre acuzațiile din proces se numără și faptul că aplicația Wondermind nu ar fi fost construită.

Selena Gomez este acuzată în plângere că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale de a contribui activ la dezvoltarea companiei în calitate de responsabilă de marketing, inclusiv prin intermediul popularității sale și al aparițiilor în presă și la televiziune.

Investitorii susțin că Wondermind s-a prăbușit în secret

Una dintre principalele acuzații este că problemele companiei ar fi fost ascunse investitorilor timp de mai mulți ani.

Potrivit plângerii, Wondermind s-ar fi aflat într-un proces de degradare financiară și operațională, în timp ce investitorii nu ar fi fost informați despre situația reală.

Aceștia susțin că au aflat despre probleme abia după o investigație publicată de The Cut în septembrie 2025, care descria compania ca fiind într-o situație financiară și operațională extrem de dificilă.

Wondermind avusese deja probleme financiare înainte de deschiderea procesului. În mai 2025, Forbes relata că firma urma să renunțe la aproximativ 60% dintre angajați, iar compania avea datorii către freelanceri și furnizori. La momentul respectiv, un reprezentant Wondermind susținea că situația financiară fusese remediată.

Mandy Teefey respinge acuzațiile

Mandy Teefey a respins acuzațiile legate de administrarea companiei și cele referitoare la presupuse probleme personale care i-ar fi afectat activitatea la Wondermind.

Într-o declarație transmisă presei, mama Selenei Gomez a susținut că acuzațiile provin de la foști angajați nemulțumiți și că informațiile despre ea au fost distorsionate.

Selena Gomez, Mandy Teefey și Daniella Pierson au fondat Wondermind în 2022, cu obiectivul de a crea o platformă de conținut și servicii dedicate sănătății mintale. Compania a atras ulterior investiții importante și a fost evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din 2022. Investitorii cer acum returnarea banilor investiți, despăgubiri și alte costuri și au solicitat ca procesul să fie judecat de un juriu.

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