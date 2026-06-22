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Alex Bodi și Ancuța, o nouă repriză de certuri! Afaceristul abia s-a împăcat cu iubita, dar trecutul continuă să îl „bântuie”. Vecina” Gabriela a fost mărul discordiei

De: roxana tudorescu 22/06/2026 | 20:50
Alex Bodi și Ancuța, o nouă repriză de certuri! Afaceristul abia s-a împăcat cu iubita, dar trecutul continuă să îl bântuie. Vecina Gabriela a fost mărul discordiei
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Povestea de iubire dintre Alex Bodi și Ancuța pare să fi intrat, încă o dată, într-o zonă de turbulențe. După atât de multe certuri și împăcări, încât atât noi, cât și apropiații lor le-am pierdut șirul, în cuplu ar fi apărut noi tensiuni. Iar ceea ce s-a întâmplat recent pe litoral nu face decât să alimenteze zvonurile potrivit cărora liniștea dintre cei doi este, din nou, de domeniul trecutului. Motivul? Fosta iubită a lui Alex, Gabriela, s-a cazat împreună cu iubitul ei în același hotel în care se aflau cei doi. Coincidență sau mai mult decât atât? Se pare că cei doi foști îndrăgostiți frecventează din ce în ce mai des aceleași locuri. CANCAN.RO are imagini și detalii în exclusivitate!

Potrivit surselor noastre, atât Alex și Ancuța, cât și Gabriela și actualul ei iubit au fost cazați în același complex rezidențial, unde omul de afaceri deține și un apartament și este prieten cu patronii. Lucrul acesta sigur a deranjat-o pe actuala iubită a lui Bodi, căci pe cine nu ar deranja întâlnirea actualului iubit cu fosta parteneră?

Alex Bodi și Ancuța nu au avut liniște pe litoral. sursă – social media

Mai ales că aceste coincidențe se întâmplă din ce în ce mai des, iar Bodi pare să dea târcoale, din când în când, și magazinului deținut de frumoasa Gabriela.

Alex Bodi și Ancuța, din nou la cuțite! Lacrimi și reproșuri care reaprind scandalul

Ce i-a dat de gol? Mașinile parcate una lângă alta. S-a nimerit sau nu, dar mașina lui Bodi era parcată lângă mașina Gabrielei, pe faleza din Mamaia. Seara, în club, Ancuța a fost vizibil afectată de acest incident, potrivit informațiilor obținute de la sursele noastre. În timp ce Alex stătea pe telefon, râdea și se simțea bine în compania prietenilor lui, iubita sa stătea retrasă într-un colț, plângând. Cei care o consolau și îi ascultau oful erau chiar prietenii lui Bodi, prietenii lor comuni, dat fiind că ei sunt un cuplu, patronii complexului de lux. În tot acest timp, când punea distracție cu băieții pe pauză, afaceristul stătea cu ochii în telefon și mai schița câte un zâmbet. Se poate ca zâmbetele lui Bodi să fie datorate fostei iubite, cine știe? Și, probabil, amintirile i-au năvălit în minte și s-a așternut și puțină nostalgie.

Mașina lui Alex Bodi, parcată lângă bolidul Gabrielei

Ancuța este o fire destul de geloasă, iar acest aspect nu este o noutate pentru Alex. Sensibilitatea partenerei sale nu este întotdeauna o prioritate pentru afacerist, ceea ce duce uneori la tensiuni mari între cei doi.

Rămâne de văzut dacă este vorba doar despre o simplă coincidență sau dacă trecutul continuă să își facă simțită prezența în viața lui Alex Bodi. Urmează să vedem cum va evolua situația.

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