Top 40 dive care nu au făcut niciun compromis la plajă! Adelina Pestrițu, Bianca Drăgușanu și Gina Pistol au luat situația în propriile mâini

Vara e în toi, temperaturile au luat-o razna, iar divele autohtone știu foarte bine că un bronz perfect nu se obține oricum. Așa că, atunci când vine vorba despre ședința serioasă de bronzat, nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Nici măcar… părul! CANCAN.RO vine și de data aceasta cu un top de senzație, în care avem 40 de frumuseți, care de care mai senzuale. Evident, galeria foto e de neratat!

Le vedem în ipostaze care, la prima vedere, par cât se poate de banale, își prind pletele, își dau șuvițele de pe față sau își aranjează coada. Numai că, atunci când protagonista este o divă, până și un simplu gest de a-ți strânge părul poate căpăta aerul unui adevărat moment de pictorial. Din topul de astăzi le amintim pe Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu, Gina Pistol, Cristina Ștefania, Ioana Filmon, Crina Abrudan, Roxana Vancea, Cosmina Păsărin, Anna Lesko, Emily Burghelea, Diana Munteanu, Simona Trașcă, Doinița Oancea, Delia Matache, Otniela și multe altele.

Gina Pistol, statuie grecească la plajă

Gina Pistol pare să fi descoperit formula perfectă pentru o zi de plajă, costum de baie fuchsia, soare din belșug și o poziție care ar face invidioasă până și o statuie din Grecia Antică. Cu mâinile ridicate în păr și chipul îndreptat către soare, Gina pare că se află într-un ritual dedicat zeului bronzului. Relaxată și cu acea naturalețe care transformă orice fotografie într-una demnă de o copertă, vedeta pare hotărâtă să nu lase nicio rază de soare nevalorificată.

Adelina Pestrițu, „leopardul mami”

Adelina Pestrițu este mare amatoare de animal print, iar apariția sa de la piscină nu face excepție de la regulă. Așezată pe șezlong, vedeta își dă la o parte pletele negre ca abanosul, într-un gest aparent banal, dar care schimbă instantaneu atmosfera imaginii. Cu părul bogat dat pe spate și atitudinea de divă, Adelina pare mai degrabă protagonista unui pictorial glossy decât o femeie care se bucură de câteva raze de soare.

Bianca Drăgușanu a mers la plajă cu patrupedul pufos

Nici Bianca Drăgușanu nu putea lipsi din top. Diva supremă a mers la plajă însoțită de patrupedul ei pufos și a avut grijă, evident, ca fiecare detaliu să fie pus la punct. Costum de baie Fendi, bentiță asortată și o coadă pe care o aranjează cu aceeași precizie cu care își construiește aparițiile.

Și acestea sunt doar câteva dintre imaginile care ne-au atras atenția. Soarele a avut cale liberă, iar divele… au avut grijă să nu piardă nicio rază, iar în momentul în care și-au trecut senzual mâinile prin păr, toată suflarea masculină a rămas, cu siguranță, mască!

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