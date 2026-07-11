Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit mulată de la pilates. Orele la sală dau randament

Pe Andreea Marin venind de la pilates am mai văzut-o, însă nu în momente în care îi face pe „simplii muritori” care se află în proximitatea ei să dezvolte un crush instantaneu. Un bărbat de pe un șantier bucureștean pare că a fost împuns tare de tot de săgeata lui Cupidon când a văzut-o pe Andreea Marin ieșind de la sală, mulată toată și cu un trup de nota 10! Avem imagini simpatice surprinse de CANCAN.RO cu „Zâna” admirată din umbră.

Andreea Marin are 51 de ani, dar vârsta nu înseamnă nimic pentru ea. E activă, are multă încredere în sine și optimism. Fosta prezentatoare TV merge regulat la sală și recent a ținut o dietă dură, cu rezultate excelente. Andreea Marin a renunțat la machiaj, preferă să se afișeze cu tenul pe care și-l întreține foarte bine la vârsta la care alte femei deja sunt pe la clinici pentru lifting, peeling și te miri ce alte proceduri costisitoare și de multe ori catastrofale. Nu și Andreea Marin, care își poartă vârsta cu mândrie și cu aplomb!

Andreea Marin iese de la sală într-o costumație negru complet, cu colanți mulați și un top simplu, adecvat pentru exerciții cardio. Trecând printre mașini, intră în vizorul unui angajat în construcții. E scena clasică, cu muncitor îndrăgostit subit de o fată. Bărbatul o privește discret și o urmează, probabil pașii îl duceau în aceeași direcție, iar cu ocazia asta a avut șansa de a o admira pe Andreea îndeaproape. Momentul trece și „Zâna” se îndreaptă nestingherită spre mașină.

Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit de la pilates

Fosta prezentatoare de la „Surprize surprize” poartă ochelari de soare negri, obligatorii la orice vedetă. Stă pe telefon, dar probabil face asta ca să nu fie nevoită să răspundă în caz că o recunoaște cineva pe stradă. Strategic se preface absorbită de ceva în telefon. E o metodă folosită de multe persoane publice care de multe ori nu mai au energie să-și facă selfiuri cu tot felul de persoane.

Nu e exclus ca Andreea Marin să-și verifice contul de Instagram, pe care are aproape 700.000 de followeri, mai mulți decât zeci de artiste tinere cu un fizic wow. Și, dacă vorbim de fizic, trebuie să menționăm că recent Andreea Marin a postat câteva imagini cu ea în costum de baie, lucru atipic pentru ea, dar adevărul e că arată top. Bineînțeles, e vorba de un costum simplu, negru, de bun-gust, nu ceva deocheat sau indecent.

Cel mai probabil a vrut să-și dea un nou imbold pentru dietă și Like-urile primite de la fani chiar ajută, dau o stare de spirit pozitivă, esențială când vrei să slăbești. Faptul că dieta a fost un succes se vede, postările Andreei Marin în rochii (ținuta sa predilectă) s-au întețit, spre fericirea admiratorilor.

CITEȘTE ȘI:

DIETA ANDREEI MARIN. PREZENTATOAREA TV A SLĂBIT 6 KILOGRAME ÎN DOAR 2 SĂPTĂMÂNI

NU RATA!

ANDREEA MARIN, SILUETĂ DE INVIDIAT LA 51 DE ANI. VEDETA S-A AFIȘAT ÎN COSTUM DE BAIE