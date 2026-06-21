Dieta Andreei Marin. Prezentatoarea TV a slăbit 6 kilograme în doar 2 săptămâni

La 51 de ani, Andreea Marin continuă să impresioneze prin stilul de viață echilibrat și atenția pe care o acordă sănătății sale. Prezentatoarea TV se menține într-o formă de invidiat. Transformările sale fizice au stârnit de-a lungul timpului numeroase reacții din partea admiratorilor.

Printre strategiile la care a apelat pentru a-și recăpăta rapid silueta se numără și un regim alimentar bazat pe supe, despre care a vorbit deschis în mediul online. Metoda a atras interesul multor persoane după ce vedeta a dezvăluit că a reușit să elimine câteva kilograme într-o perioadă relativ scurtă, considerând această abordare o modalitate eficientă de a-și reorganiza obiceiurile alimentare.

Dieta cu supă a Andreei Marin

De-a lungul anilor, Andreea Marin a vorbit deschis cu urmăritorii săi despre provocările legate de greutate și despre metodele prin care încearcă să își mențină echilibrul fizic. În urmă cu câteva luni, prezentatoarea TV a povestit că a reușit să slăbească aproximativ 6 kilograme în decurs de două săptămâni, printr-o combinație de alimentație predominant lichidă și tratamente de remodelare corporală, alese ca parte a unui proces mai amplu de îngrijire personală.

„După ce am slăbit 6 kg cu dietă de la nutriționist timp de două săptămâni, am continuat cu un regim de viață sănătos. Principiile de viață echilibrată le cunosc, sunt logice dacă vrei să te simți bine în pielea ta. Am adăugat sport, saună și masaj, bazându-mă pe o disciplină strictă”, a explicat vedeta.

Ce presupune regimul vedetei

După perioadele în care urmărește scăderea în greutate, „Zâna surprizelor” își concentrează atenția pe procesele de detoxifiere și echilibrare a organismului. Andreea Marin urmează, la anumite intervale, un program conceput ca o cură de resetare a organismului și de susținere a metabolismului, desfășurată pe parcursul mai multor zile și integrată în rutina ei de îngrijire.

Programul de detoxificare pe care îl urmează se bazează pe o alimentație exclusiv lichidă, care include sucuri obținute prin presare la rece, supe ușoare și ceaiuri din plante. Un rol important îl are și hidratarea constantă, prin consumul de apă alcalină. Aceasta este considerată utilă pentru menținerea echilibrului intern al organismului.

În completarea acestor obiceiuri, sunt incluse și proceduri specifice de susținere a procesului de eliminare a toxinelor, precum ședințele de saună cu ozon și hidrocolonoterapia de tip „Angel of Water”.

„Aceste zile de detox m-au făcut să mă simt mult mai ușoară și cu o stare mentală excelentă. Este un ajutor necesar pentru a scăpa de reziduurile ce nu pot fi eliminate doar prin dietă”, a mai precizat vedeta.

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