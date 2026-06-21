Acasă » Știri » Dieta Andreei Marin. Prezentatoarea TV a slăbit 6 kilograme în doar 2 săptămâni

Dieta Andreei Marin. Prezentatoarea TV a slăbit 6 kilograme în doar 2 săptămâni

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 06:20
Dieta Andreei Marin. Prezentatoarea TV a slăbit 6 kilograme în doar 2 săptămâni
Dieta Andreei Marin. Prezentatoarea TV a slăbit 6 kilograme în doar 2 săptămâni/ Sursa Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La 51 de ani, Andreea Marin continuă să impresioneze prin stilul de viață echilibrat și atenția pe care o acordă sănătății sale. Prezentatoarea TV se menține într-o formă de invidiat. Transformările sale fizice au stârnit de-a lungul timpului numeroase reacții din partea admiratorilor.

Printre strategiile la care a apelat pentru a-și recăpăta rapid silueta se numără și un regim alimentar bazat pe supe, despre care a vorbit deschis în mediul online. Metoda a atras interesul multor persoane după ce vedeta a dezvăluit că a reușit să elimine câteva kilograme într-o perioadă relativ scurtă, considerând această abordare o modalitate eficientă de a-și reorganiza obiceiurile alimentare.

Dieta cu supă a Andreei Marin

De-a lungul anilor, Andreea Marin a vorbit deschis cu urmăritorii săi despre provocările legate de greutate și despre metodele prin care încearcă să își mențină echilibrul fizic. În urmă cu câteva luni, prezentatoarea TV a povestit că a reușit să slăbească aproximativ 6 kilograme în decurs de două săptămâni, printr-o combinație de alimentație predominant lichidă și tratamente de remodelare corporală, alese ca parte a unui proces mai amplu de îngrijire personală.

„După ce am slăbit 6 kg cu dietă de la nutriționist timp de două săptămâni, am continuat cu un regim de viață sănătos. Principiile de viață echilibrată le cunosc, sunt logice dacă vrei să te simți bine în pielea ta. Am adăugat sport, saună și masaj, bazându-mă pe o disciplină strictă”, a explicat vedeta.

Ce presupune regimul vedetei

După perioadele în care urmărește scăderea în greutate, „Zâna surprizelor” își concentrează atenția pe procesele de detoxifiere și echilibrare a organismului. Andreea Marin urmează, la anumite intervale, un program conceput ca o cură de resetare a organismului și de susținere a metabolismului, desfășurată pe parcursul mai multor zile și integrată în rutina ei de îngrijire.

Programul de detoxificare pe care îl urmează se bazează pe o alimentație exclusiv lichidă, care include sucuri obținute prin presare la rece, supe ușoare și ceaiuri din plante. Un rol important îl are și hidratarea constantă, prin consumul de apă alcalină. Aceasta este considerată utilă pentru menținerea echilibrului intern al organismului.

În completarea acestor obiceiuri, sunt incluse și proceduri specifice de susținere a procesului de eliminare a toxinelor, precum ședințele de saună cu ozon și hidrocolonoterapia de tip „Angel of Water”.

„Aceste zile de detox m-au făcut să mă simt mult mai ușoară și cu o stare mentală excelentă. Este un ajutor necesar pentru a scăpa de reziduurile ce nu pot fi eliminate doar prin dietă”, a mai precizat vedeta.

CITEȘTE ȘI: Andreea Marin s-a accidentat în propria casă. Ce a pățit „Zâna”: „Suntem oameni”

Andreea Marin rupe tăcerea despre compromisuri: „Nu sunt de vânzare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia
Știri
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”
Știri
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București…
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
Gandul.ro
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani...
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas înghețată în timp din 1974
Click.ro
Stațiunea de lux care a devenit oraș-fantomă. A fost abandonată peste noapte și a rămas...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins pe judecători să-l lase acasă, la salata de vinete a mamei. Avocat: ”A revăzut fața hâdă a sărăciei și a disperării pe care o uitase cât timp trăise în bula sa de cristal”
Gandul.ro
După 3 ani de Rahova și 11 pisici crescute în penitenciar, Darius Vâlcov i-a convins...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu ...
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”
Miguel Almiron, primul fotbalist eliminat după noua regulă FIFA privind acoperirea gurii. Incident ...
Miguel Almiron, primul fotbalist eliminat după noua regulă FIFA privind acoperirea gurii. Incident fără precedent la Cupa Mondială 2026
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
BANC | După o noapte întreagă de băut, Bulă, Ștrulă și Ițic bat la ușa unei femei
Benson Boone și Alix Earle, surprinși împreună la cină în Los Angeles. Artistul a reacționat imediat ...
Benson Boone și Alix Earle, surprinși împreună la cină în Los Angeles. Artistul a reacționat imediat după apariția zvonurilor despre o relație
Solstițiul de vară din 21 iunie. Cum afectează acest fenomen astronomic zodiile și care sunt nativii ...
Solstițiul de vară din 21 iunie. Cum afectează acest fenomen astronomic zodiile și care sunt nativii care își schimbă destinul
Vezi toate știrile