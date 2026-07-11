Ioana Grama renunță la afaceri din cauza datoriilor uriașe. Lichidare totală după ce business-ul nu a mai mers

Pentru urmăritorii ei, Ioana Grama pare că își continuă viața ca de obicei: campanii, vacanțe și apariții impecabile pe rețelele sociale. În spatele imaginilor perfecte, însă, anul 2026 pare să fie unul dintre cele mai dificile din ultimii ani. După despărțirea de bărbatul pe care îl descria drept „partenerul perfect”, influencerița mai ia o decizie care schimbă complet un capitol important din viața ei: afacerea cu haine, construită cu ani în urmă, pare să ajungă la final. CANCAN.RO are detalii!

La începutul lunii iunie, Ioana Grama și-a surprins comunitatea din online când a anunțat că relația ei sa s-a încheiat, deși vorbea mereu cu admirație despre partenerul ei.

„Nu am mai primit flori, iar asta pentru că m-am despărțit de iubitul meu perfect, care chiar era perfect. De asta îmi pare rău, pentru că era cel mai bun om pe care l-am avut ca partener. Dar este respingător și nu pot, abandonul emoțional mă termină psihic. Asta este cel mai dureros și a fost dureros pe parcursul ultimelor luni, faptul că a trebuit să renunț la un om atât de bun și de atent”, a mărturisit influencerița pe Instagram.

Puțini se așteptau însă ca, la scurt timp după acest moment, să apară și semne că nici din punct de vedere profesional lucrurile nu sunt tocmai roz.

Lichidare totală și reduceri de până la 90%

Brandul ei, Ioana Grama Shop, promovat ani la rând ca un proiect cu haine produse în România și materiale premium, pare să se pregătească de închidere. Pe site-ul magazinului au apărut lichidări masive, cu reduceri de până la 90%, iar punctul de lucru al firmei a expirat începând cu 15 martie 2026.

Astfel de reduceri sunt, de regulă, asociate cu golirea stocurilor înaintea încetării activității sau înaintea unei reorganizări majore. Până în acest moment, Ioana Grama nu a anunțat oficial o relansare a brandului sau mutarea afacerii într-o altă formă.

Cifrele arată că afacerea a pierdut din turație

Ultimul bilanț financiar explică de ce afacerea pare să fi intrat într-o perioadă dificilă.

În 2025, firma care administrează magazinul de haine a raportat o cifră de afaceri de 774.733 de lei, de peste două ori mai mică decât în 2024, când depășea 1,79 milioane de lei.

Scăderea este și mai spectaculoasă dacă ne uităm în urmă cu doar câțiva ani. În 2021, businessul genera peste 3,4 milioane de lei cifră de afaceri, ceea ce înseamnă că în doar patru ani veniturile din vânzarea hainelor s-au redus de peste patru ori.

Nici profitul nu a rezistat. Dacă în 2024 firma era pe plus, cu un profit net de peste 205.000 de lei, în 2025 rezultatul s-a transformat într-o pierdere de 367.647 de lei.

În același timp, datoriile au continuat să crească, depășind 2,26 milioane de lei, în timp ce capitalurile proprii s-au redus aproape la jumătate față de anul precedent.

În dreptul firmei apare și un indicator care atrage imediat atenția: „risc foarte mare de insolvență”.

În timp ce businessul cu haine traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa, activitatea Ioanei Grama ca influencer rămâne extrem de profitabilă.

Firma prin care sunt derulate contractele de imagine, Ioana Instagrama SRL, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 3.219.752 de lei.

Chiar dacă și aici există o scădere de aproximativ 11% față de anul anterior, veniturile sunt de peste patru ori mai mari decât cele generate de magazinul de haine.

Acest lucru arată că principala sursă de venit a Ioanei Grama nu mai este, de ceva vreme, businessul din fashion, ci ăn mod evident campaniile de promovare și proiectele din online.

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