Prognoza meteo azi, 11 iulie 2026. Oltenia fierbe la 34 de grade! Regiunea în care căldura atinge apogeul

Ziua de sâmbătă aduce o încălzire evidentă în cea mai mare parte a României, cu valori de până la 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei. În timp ce vestul și sudul se vor bucura de o vreme predominant însorită și călduroasă, nord-estul, centrul și zonele montane vor avea episoade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Bucureștiul va avea o zi tipică de vară, iar litoralul va rămâne una dintre cele mai confortabile destinații datorită temperaturilor mai moderate.

Vremea în România

Vremea se încălzește în aproape toată țara la finalul săptămânii, iar diferențele de temperatură dintre regiuni vor fi destul de mari. În vest și sud va predomina atmosfera de vară autentică, cu maxime care vor trece de 33 de grade, în timp ce nord-estul și zonele montane vor avea parte de perioade cu averse și descărcări electrice. Dimineața și noaptea vor rămâne răcoroase în depresiunile din estul Transilvaniei, iar pe litoral temperaturile vor fi mai temperate.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul țării va avea cea mai caldă vreme din România. În Banat, temperaturile maxime vor ajunge la 33-34 de grade, iar disconfortul termic va începe să se resimtă în orele după-amiezii. În Crișana și Maramureș cerul va fi variabil, însă pe alocuri, mai ales în nord, sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea o zi însorită și călduroasă, cu temperaturi apropiate de 32-33 de grade. În cea mai mare parte a regiunii nu sunt așteptate fenomene importante, iar cerul va rămâne variabil spre senin. În sud-estul țării vremea va fi stabilă, iar pe litoral căldura va fi mai ușor de suportat datorită influenței mării.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va număra printre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În sud-vestul regiunii se vor atinge 33-34 de grade, iar vremea va deveni caniculară pe alocuri. În cursul nopții există posibilitatea apariției unor averse restrânse în sud-vestul țării, local însoțite de descărcări electrice și cantități de apă care, izolat, pot depăși 10 litri pe metru pătrat.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea cele mai scăzute temperaturi maxime din țară în partea de nord-vest, unde se vor înregistra doar 20-21 de grade. În restul regiunii vremea va fi plăcută, dar instabilă în timpul zilei, cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice. Pe alocuri se pot acumula între 5 și 15 litri de apă pe metru pătrat.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea temperaturi moderate și o vreme schimbătoare. După-amiaza sunt așteptate înnorări și averse pe alocuri, iar în estul regiunii minimele nocturne vor coborî până la 7-8 grade. În zona montană vor fi cele mai frecvente ploi și furtuni de vară, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 40-60 km/h.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va beneficia de o vreme în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi plăcute. La malul Mării Negre maximele vor fi mai moderate decât în restul sudului țării, iar minima nopții va ajunge în jurul valorii de 21 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile pentru ceață vor apărea doar izolat spre dimineață.

Vremea de azi în București

În București, vremea va continua să se încălzească și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și în cursul nopții, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, în timp ce minima se va situa între 15 și 17 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , temperatura maximă va urca până la aproximativ 27 de grade, iar minima va fi în jur de 13 grade, cu posibilitatea unor averse după-amiaza.

, temperatura maximă va urca până la aproximativ 27 de grade, iar minima va fi în jur de 13 grade, cu posibilitatea unor averse după-amiaza. La Timișoara, vremea va fi foarte caldă, cu o maximă de 33-34 de grade și o minimă de aproximativ 18 grade.

vremea va fi foarte caldă, cu o maximă de 33-34 de grade și o minimă de aproximativ 18 grade. La Iași, se vor înregistra aproximativ 28 de grade la amiază și 15 grade în cursul nopții, cu șanse de averse și descărcări electrice.

se vor înregistra aproximativ 28 de grade la amiază și 15 grade în cursul nopții, cu șanse de averse și descărcări electrice. La Craiova, termometrele vor indica în jur de 33-34 de grade pe timpul zilei, iar minima va coborî spre 17-18 grade.

termometrele vor indica în jur de 33-34 de grade pe timpul zilei, iar minima va coborî spre 17-18 grade. La Constanța, maxima va fi de aproximativ 29 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 21 de grade, într-o atmosferă plăcută pentru litoral.

maxima va fi de aproximativ 29 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 21 de grade, într-o atmosferă plăcută pentru litoral. La Brașov, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade, iar minima va coborî până la 10 grade, cu posibilitatea unor ploi trecătoare în cursul după-amiezii.

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