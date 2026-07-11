A murit Wally Funk, femeia care a așteptat 60 de ani pentru a ajunge în spațiu. Pioniera aviației avea 87 de ani

Wally Funk, una dintre marile pioniere ale aviației americane, a murit la vârsta de 87 de ani. A fost una dintre cele 13 femei-pilot din programul Mercury 13, a trecut aceleași teste ca astronauții NASA, însă nu a fost lăsată să ajungă în spațiu. Visul și l-a împlinit abia în 2021, când Jeff Bezos a invitat-o să zboare la bordul unei rachete Blue Origin.

Ultimul zbor al unei femei care nu a renunțat niciodată

Wally Funk s-a stins din viață pe 8 iulie, în locuința sa din Grapevine, Texas. Potrivit îngrijitoarei sale, Duff O’Dell, aviatoarea suferise în ultima perioadă mai multe căzături și o infecție la un picior.

„Nenumărați bărbați i-au spus că nu poate face anumite lucruri. Ea nu s-a supărat niciodată. Pur și simplu devenea și mai hotărâtă”, a spus O’Dell.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a transmis că Wally Funk „nu a încetat niciodată să creadă că într-o zi va ajunge în spațiu”, iar Blue Origin a descris-o drept „o pionieră în adevăratul sens al cuvântului”.

A început să viseze la zbor din copilărie

Născută la 1 februarie 1939, în Taos, New Mexico, Wally Funk era fascinată de avioane încă din copilărie. La doar cinci ani și-a pus o pelerină de Superman și s-a aruncat de pe acoperișul hambarului familiei, convinsă că poate zbura.

Și-a obținut licența de pilot în adolescență, iar după un accident grav la schi, în urma căruia medicii i-au spus că nu va mai merge niciodată, s-a întors la facultate și a descoperit definitiv aviația.

„M-a prins microbul și acela a fost sfârșitul”, avea să spună mai târziu.

Femeia care a trecut testele NASA, dar nu a fost lăsată să zboare

În 1961, Wally Funk a intrat în programul Mercury 13, un proiect privat prin care cele mai bune femei-pilot din Statele Unite au fost supuse acelorași teste medicale și psihologice ca astronauții NASA.

A trecut unele dintre cele mai dure probe imaginabile: cercetătorii i-au injectat apă cu gheață în ureche pentru a-i provoca vertij, a înghițit un furtun de cauciuc și a băut apă radioactivă pentru studierea metabolismului. Într-un rezervor de izolare senzorială a rezistat peste 10 ore, mai mult decât multe dintre celelalte participante.

Deși rezultatele femeilor au fost la fel de bune, uneori chiar mai bune decât cele ale bărbaților, NASA nu a acceptat niciuna dintre ele. Astronautul John Glenn susținea atunci că femeile nu își au locul în programul spațial.

Istoricul Margaret Weitekamp avea să rezume situația într-o singură frază: femeile aveau „calitățile necesare”, dar „sexul nepotrivit”.

A fost refuzată de NASA și de companiile aeriene

Wally Funk nu a renunțat niciodată. A aplicat de patru ori pentru a deveni astronaut NASA și de fiecare dată a fost respinsă. În paralel, companiile aeriene au refuzat să o angajeze ca pilot comercial, unele motivând chiar că nu aveau toalete pentru femei în centrele de pregătire.

A ales o altă cale. În 1971 a devenit prima femeie inspector pentru siguranța zborului în cadrul Administrației Federale a Aviației, iar trei ani mai târziu una dintre primele femei investigator pentru siguranța aviației în cadrul Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

În aproape întreaga carieră a acumulat aproximativ 19.600 de ore de zbor și a pregătit peste 3.000 de piloți.

A așteptat șase decenii pentru zece minute în spațiu

După ce a depășit 70 de ani, Wally Funk și-a cumpărat bilete pentru viitoare zboruri turistice în spațiu și a rămas ani întregi pe liste de așteptare. Șansa a venit în 2021, când Jeff Bezos a invitat-o ca „oaspete de onoare” la primul zbor cu echipaj al rachetei New Shepard.

La 82 de ani a devenit cea mai în vârstă persoană care ajunsese până atunci în spațiu. Capsula Blue Origin a urcat la peste 100 de kilometri altitudine, iar cei patru pasageri au experimentat câteva minute de imponderabilitate înainte de a reveni în deșertul din Texas.

Recordul ei avea să fie depășit ulterior de William Shatner și Ed Dwight, care au zburat în spațiu la vârsta de 90 de ani. După aterizare, Wally Funk și-a întins brațele și le-a spus jurnaliștilor: „Vreau să mai merg încă o dată. Cât mai repede!”.

Înainte de lansare fusese întrebată ce va spune când se va deschide trapa capsulei. Răspunsul ei a rămas una dintre cele mai frumoase declarații despre împlinirea unui vis:

„Dragule, acesta a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată.”

Wally Funk nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. A rămas însă simbolul unei generații de femei care au demonstrat că puteau face tot ceea ce făceau bărbații, dar cărora li s-a refuzat șansa de a demonstra acest lucru în spațiu. După 60 de ani de așteptare, visul ei s-a împlinit într-un zbor de doar zece minute, suficient însă pentru a intra definitiv în istorie.

CITEȘTE ȘI: Sfârșit tragic pentru un român de 48 de ani în Italia. Medicii nu l-au mai putut salva

Tragedie la Costinești! Un turist croat a murit înainte de a ajunge la festivalul „Beach, Please!”