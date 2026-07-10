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Sfârșit tragic pentru un român de 48 de ani în Italia. Medicii nu l-au mai putut salva

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 13:44
Sfârșit tragic pentru un român de 48 de ani în Italia. Medicii nu l-au mai putut salva
Sfârșit tragic pentru un român de 48 de ani în Italia. Medicii nu l-au mai putut salva / Sursa foto: Social media
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Un cetățean român de 48 de ani a murit în Italia, după ce a fost implicat într-un accident de muncă produs pe un șantier din Toscana. Bărbatul locuia de mai mult timp în această țară, unde își întemeiase o familie alături de soția sa și cei doi copii ai lor. În urma incidentului, autoritățile italiene au demarat cercetări pentru a reconstitui modul în care s-a produs tragedia și pentru a stabili dacă toate măsurile de protecție și siguranță au fost respectate.

Comunitatea românilor din Italia este din nou marcată de o pierdere tragică. Cornel, în vârstă de 48 de ani, și-a pierdut viața într-un accident de muncă produs pe un șantier din Sesto Fiorentino, în provincia Florența. Incidentul a avut loc pe 9 iulie și a determinat autoritățile să reanalizeze condițiile de siguranță de pe șantiere și respectarea regulilor menite să protejeze muncitorii.

Românul de 48 de ani urma să revină în țară

Cornel trăia de mai mult timp în San Martino di Lupari, provincia Padova, unde își întemeiase o familie și își construise un trai stabil. Era soț și tată a doi copii încă minori. Potrivit informațiilor disponibile, ziua în care s-a produs tragedia ar fi trebuit să fie ultima zi de muncă înainte de întoarcerea sa acasă.

La momentul tragediei, Cornel lucra la amenajarea pardoselii într-o hală industrială din Sesto Fiorentino. Conform primelor date ale anchetei, muncitorul român ar fi fost acroșat de un echipament aflat în funcțiune, suferind leziuni foarte grave în urma impactului.

Persoanele aflate în apropiere au încercat să îi acorde primul ajutor și au solicitat intervenția serviciului medical de urgență 118. Echipajele de salvare au făcut eforturi pentru a-i salva viața, însă rănile suferite s-au dovedit prea grave, iar bărbatul a murit în ambulanță, în timp ce era transportat către unitatea medicală.

Vestea dispariției sale a stârnit profundă tristețe atât în comunitatea românilor din Italia, cât și printre cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Colegii și apropiații îl descriu pe Cornel ca pe un om serios, harnic și devotat familiei.

Sursa foto: Pexels

O anchetă a fost deschisă în Italia pentru stabilirea circumstanțelor

După producerea accidentului, echipele de poliție din Sesto Fiorentino s-au deplasat la locul incidentului și au început verificările pentru a reconstitui împrejurările în care muncitorul și-a pierdut viața. Echipamentul implicat în tragedie a fost indisponibilizat și va fi supus unei expertize tehnice în cadrul investigației.

În același timp, autoritățile competente analizează condițiile de lucru de pe șantier și verifică dacă angajatorul a respectat toate cerințele legale privind protecția muncitorilor. Ancheta urmărește să stabilească dacă tragedia putea fi prevenită și dacă au existat deficiențe în modul de desfășurare a activității.

De asemenea, a fost solicitată efectuarea unei autopsii, care ar putea clarifica detaliile medicale legate de cauza exactă a morții.

Val de reacții după tragedia în care a murit muncitorul român

Accidentul mortal a provocat reacții puternice în Italia, atât din partea autorităților locale, cât și a liderilor sindicali, care au readus în discuție problema siguranței la locul de muncă și numărul îngrijorător al incidentelor de acest tip.

Președintele regiunii Toscana, Eugenio Giani, a declarat că este necesară stabilirea cât mai rapidă a cauzelor care au dus la producerea tragediei. Oficialul a evidențiat faptul că orice pierdere de viață în timpul programului de lucru reprezintă un semnal grav și a pledat pentru măsuri mai ferme de prevenire, pentru alocarea unor resurse mai mari destinate protecției angajaților și pentru controale mai eficiente din partea instituțiilor responsabile.

Și reprezentanții formațiunilor politice italiene au transmis mesaje după moartea muncitorului român. Dario Danti, secretar regional al Avs Toscana, și deputatul Filiberto Zaratti au descris cazul drept profund tulburător, mai ales într-o perioadă în care numeroși angajați cer condiții de muncă mai sigure și o protecție mai bună. Cei doi au transmis sprijin familiei victimei și colegilor afectați de această pierdere.

Rossano Rossi, secretarul general al Cgil Toscana, a atras atenția asupra faptului că asemenea accidente sunt legate de lipsa unor măsuri suficiente de prevenție și de investiții insuficiente în pregătirea și protejarea muncitorilor. Acesta a criticat perspectiva potrivit căreia siguranța la locul de muncă ar reprezenta doar un cost, subliniind că o astfel de abordare poate avea consecințe dramatice.

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