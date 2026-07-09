Un român de 29 de ani a murit în Germania. Familia cere ajutor pentru a-l aduce acasă

Un tânăr român în vârstă de 29 de ani, originar din județul Bistrița-Năsăud, și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în Germania. Tragedia s-a petrecut în apropierea orașului Oberursel, iar vestea morții sale a provocat un val de durere atât în rândul familiei, cât și al prietenilor și cunoscuților din țară și din comunitatea românească din Germania.

Victima, Alexandru Oltean, era stabilită de mai mulți ani în Germania, unde muncea și își construia viitorul alături de partenera sa de viață. Cei doi locuiau împreună în landul Hessa și aveau planuri de viitor, însă acestea au fost spulberate de accidentul care i-a fost fatal.

Un român de 29 de ani a murit în Germania

Potrivit informațiilor apărute după incident, tânărul se deplasa cu motocicleta în momentul producerii accidentului. Din datele preliminare reiese că, în timpul unei manevre efectuate pe șosea, acesta ar fi pierdut controlul vehiculului, iar impactul care a urmat i-a provocat răni extrem de grave. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului și au încercat să îi acorde primul ajutor, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața românului nu a mai putut fi salvată.

Gravitatea situației a impus mobilizarea mai multor echipaje de salvare, inclusiv a unui elicopter medical, trimis pentru a interveni în cel mai scurt timp. Zona în care s-a produs accidentul a fost securizată de autoritățile germane, iar circulația a fost afectată pentru perioada în care au avut loc cercetările și operațiunile de intervenție.

Poliția germană a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Un specialist în reconstituirea accidentelor rutiere a fost desemnat să analizeze toate elementele existente la fața locului, astfel încât să poată fi stabilită dinamica exactă a evenimentului. Până la finalizarea investigației, autoritățile nu au anunțat concluziile oficiale privind cauzele tragediei.

„Era cu motocicleta. Ceva s-a întâmplat, a pierdut controlul, probabil… Chiar înainte de curbă a depășit o camionetă. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo. Băiatul acesta a fost coleg, prieten și ca un frate pentru fiul meu. Un băiat de nota 10. De câțiva ani plecase în Mainz și muncea ca să-și întemeieze o familie”, a scris un apropiat al acestuia.

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