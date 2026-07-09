Lovitură devastatoare pentru Sorin Bontea în războiul cu Antena 1! Trustul scoate artileria grea și aduce foștii colegi ai chef-ului ca martori împotriva lui

Războiul dintre Chef Sorin Bontea și Antena TV Group intră într-o fază complet neașteptată. După ce celebrul bucătar a primit deja o lovitură grea, fiind obligat în primă instanță la plata a 100.000 de euro, trustul media schimbă tactica și face o mutare care poate cântări decisiv. Antena a obținut aprobarea pentru audierea a doi foști colaboratori ai lui Bontea, oameni care urmează să depună mărturie într-unul dintre cele mai tensionate litigii dintre cele două tabere. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Războiul dintre Antena și cei trei foști jurați de la „Chefi la cuțite” durează de aproape trei ani și a generat un adevărat carusel de procese. Totul a pornit în toamna lui 2023, când Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au anunțat că nu vor mai continua filmările pentru sezonul 13 al emisiunii. Cei trei au invocat epuizarea fizică și psihică, în timp ce Antena a susținut că și-au încălcat obligațiile contractuale și a cerut despăgubiri consistente.

Dintre cei trei chefi, Sorin Bontea este cel care a început cu stângul seria proceselor…

În luna aprilie a acestui an, Tribunalul București a admis acțiunea formulată de Antena TV Group și l-a obligat, în primă instanță, să achite 100.000 de euro, în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății. La această sumă se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată din 4 noiembrie 2023 până la plata efectivă, precum și 8.575 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, însă reprezintă un avantaj important obținut de Antena 1 în disputa cu celebrul chef.

Între timp, într-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului București, în care Antena TV Group îi are ca pârâți pe Sorin Bontea și PRO TV, trustul media a încercat să își consolideze cazul prin mai multe probe.

Compania a solicitat efectuarea unor expertize în proprietate intelectuală și contabilitate, administrarea unor interogatorii, dar și depunerea la dosar a contractului încheiat între Sorin Bontea și PRO TV, împreună cu întreaga corespondență purtată în timpul negocierilor. Judecătorii au respins însă aproape toate aceste solicitări, apreciind că nu sunt utile soluționării cauzei.

Au admis, în schimb, proba care ar putea avea cel mai mare impact!

Doi oameni-cheie din Antenă vor depune mărturie împotriva lui Bontea

Tribunalul a încuviințat totuși audierea martorilor Cristian Barbărășă și Cosmin Ion, la solicitarea Antena TV Group, dispunând citarea acestora pentru următorul termen.

”Respinge ca neutilă soluționării cauzei solicitarea reclamantei de încuviințare a probei testimoniale, cu excepția martorilor Cristian Barbărasă și Cosmin Ion. Încuviințează pentru reclamantă proba testimonială cu martorii Cristian Barbărasă și Cosmin Ion și dispune citarea lor pentru termenul fixat, în vederea audierii”, au decis recent magistrații Tribunalului București.

Nu este vorba despre simpli angajați ai trustului. Cristian Barbărășă este directorul care coordonează și semnează contractele marilor vedete ale Antena Group, fiind unul dintre oamenii care cunosc în detaliu relațiile contractuale dintre televiziune și cele mai importante nume din portofoliul postului.

De cealaltă parte, Cosmin Ion este unul dintre șefii din zona de producție, coordonând activitatea de producție a emisiunilor și fiind implicat direct în proiectele de televiziune ale trustului.

Prin audierea lor, Antena încearcă probabil să completeze probele scrise cu declarațiile unor persoane care au avut un rol direct în colaborarea cu Sorin Bontea și care pot oferi explicații despre desfășurarea relației contractuale dintre părți.

Practic, disputa nu se va mai purta doar pe interpretarea unor clauze juridice, ci și pe mărturiile unor oameni care au fost implicați în culisele colaborării.

Ce se întâmplă cu ceilalți doi chefi

În timp ce Sorin Bontea încearcă să răstoarne verdictul de 100.000 de euro și se pregătește pentru noul proces, situația colegilor săi este diferită.

Florin Dumitrescu a obținut deja o victorie importantă, după ce Tribunalul București a respins cererea prin care Antena TV Group îi solicita despăgubiri de 100.000 de euro, deși și acesta mai are alte litigii în desfășurare.

Cătălin Scărlătescu, în schimb, a pierdut unul dintre procesele cu trustul, însă și în cazul său există mai multe dosare aflate încă pe rol.

La un moment dat, Scărlătescu comenta public conflictul cu Antena într-un mod tranșant:

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare. Sunt niște băieți acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor”.

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