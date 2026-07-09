Viorel Pașca susține că dosarul conține informații false: „Lucrurile sunt simple și clare”

La doar câteva ore după ce s-a prezentat la Curtea de Apel, Viorel Pașca a intervenit în direct la „Dan Capatos Show”. Acesta a povestit cum s-a desfășurat termenul de judecată și a lansat noi acuzații la adresa anchetatorilor. Acesta a declarat că în dosar există numeroase informații false și că probele prezentate împotriva sa nu reflectă realitatea. CANCAN.ro are toate detaliile!

Viorel Pașca ne-a declarat că o mare parte dintre acuzațiile formulate de procurori sunt neadevărate. El spune că în instanță au fost prezentate informații care pot fi demontate prin documente oficiale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ne-am prezentat la Curtea de Apel, unde procurorul a încercat să-și mențină poziția. Domnul avocat și-a prezentat și dânsul poziția, încercând să spună că nu ne facem vinovați de lucrurile de care suntem acuzați. A rămas ca domnii judecători să se pronunțe luni, pe data de 13. Foarte multe dintre acuzații sunt minciuni. Astăzi am ascultat cum că i-aș fi îngropat în saci de plastic, fără sicriu. Tot felul de minciuni. Sunt foarte multe minciuni care s-au vehiculat. Habar n-am ce interes are cineva să inventeze aceste lucruri, când lucrurile sunt atât de simple și atât de clare. Tot timpul am fost deschis, n-am ascuns niciodată nimic și n-am avut niciodată nimic de ascuns.”

Un alt subiect abordat a fost cel al investigatorilor sub acoperire. Viorel Pașca susține că aceștia ar fi exagerat intenționat anumite situații, pentru ca discuțiile telefonice să poată fi folosite ulterior în anchetă.

„Eu nu mă bazez pe mărturiile celor infiltrați, pentru că tocmai pentru aceea au fost infiltrați, ca să aducă lucruri împotriva noastră. Ne sunau și spuneau că un bolnav este foarte grav, că este pe moarte și că nu a fost tratat. Ne duceam acolo și totul era în regulă. Vorbeau la telefon lucruri care nu erau adevărate, doar ca să rămână înregistrate. Atunci nu înțelegeam de ce se întâmplă toate acestea. Acum este clar.”

Pașca susține că, în ciuda acuzațiilor, nicio probă concretă nu ar demonstra rele tratamente aplicate beneficiarilor centrului. El a spus că pacienții aveau acces permanent la personal medical și că, atunci când situația o impunea, era solicitată ambulanța.

„Nouă nu ni s-a prezentat nicio dovadă. Dimpotrivă, s-a spus că oamenii au fost bine îngrijiți și au avut parte de tratament normal. Medicamentele erau puse în cutiile pentru toată săptămâna. Aveam două asistente medicale, medicul de familie venea de două ori pe săptămână și ori de câte ori era nevoie. Mai erau medici psihiatri și medici ortopezi. Dacă un bolnav se simțea rău, era chemată ambulanța și era trimis la spital. Am spus că regret foarte mult dacă am încălcat legea, dar nu regret nimic din ceea ce am făcut pentru acei oameni. Mă bucur că am putut fi de folos. În 20 de ani, statul român a trimis la noi 3500 de oameni. Le-am oferit cazare, masă, tratament medical și tot ce am putut mai bine. Ne-am dat silința să fie bine îngrijiți. Dacă n-am avut autorizație, sunt gata să-mi primesc pedeapsa, dar mai mult de atât nu există.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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