O femeie cu 8 clase a ajuns medic la un spital din Italia. Cum a fost posibil așa ceva

Exercitarea ilegală a profesiei, falsul și escrocheria sunt principalele infracțiuni pentru care Parchetul din Imperia a formulat acuzații împotriva Enricăi Massone, în vârstă de 56 de ani, din Torino, care lucra ca medic internist la punctul de prim ajutor al spitalului Saint Charles din Bordighera, fără a deține diplomă de licență sau alte titluri de studii.

Enrica Massone, o femeie de 56 de ani din Torino, are doar diplomă de absolvire a gimnaziului, însă a reușit să se infiltreze la serviciul de urgențe din Bordighera. A consultat 160 de pacienți fără a deține o certificare reală.

Enrica Massone s-a dat drept medic timp de 3 ani

Femeia efectuase deja trei ture de serviciu în luna septembrie când a fost descoperită. Falsa doctoriță, care, printre altele, are antecedente pentru escrocherie și înșelăciune în detrimentul unei persoane cu dizabilități, fusese angajată de societatea Igea din Roma, care furnizează personal medical către ASL 1 Imperiese. Cel care a descoperit falsul a fost directorul Departamentului de management clinic și servicii al spitalului Saint Charles, Giovanni Bruno.

„Un fapt foarte grav, care trebuie condamnat fără rezerve. Este necesar să se intervină radical asupra procedurilor de verificare a personalului angajat”, a declarat primarul din Bordighera, Vittorio Ingenito.

Recent, la Saint Charles a avut loc o întâlnire la care au participat, pe lângă primar, și directorul general al ASL 1, Luca Filippo Maria Stucchi, precum și o delegație a GVM Iclas, grupul privat care, de la începutul anului viitor, va prelua gestionarea spitalului Saint Charles în cadrul unui acord cu ASL. Autoritatea sanitară locală a anunțat deja că va iniția proceduri legale împotriva societății Igea pentru a afla cum a fost posibil să se comită o astfel de eroare. De altfel, Enrica Massone declarase că era înscrisă în Ordinul Medicilor pe baza unei simple autocertificări.

Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare și la plata unei amenzi de aproape 30.000 de euro. Faptele datează din 2023, cu un antecedent din 20 martie, când Enrica s-a înscris pe platforma Indeed, prezentându-se ca specialistă în medicină internă. De acolo a reușit să obțină o serie de interviuri prin videoconferință cu administratorul societății Cura Medica.

„Sunt expertă în geriatrie, deoarece am fost director medical într-un azil de bătrâni din Recco și acum lucrez într-o închisoare din Torino”, asigura femeia în vârstă de 57 de ani. Ulterior, aceasta a trimis prin e-mail declarațiile substitutive cu toate referințele sale: licența în medicină la Universitatea din Milano Bicocca în 1991, specializarea în medicină internă în 1997 și înscrierea în Ordinul Medicilor din Milano cu numărul 22305.

Astfel, a semnat contractul de colaborare cu societatea. Apoi, în perioada 13-16 iulie, s-a prezentat la spitalul din Bordighera în calitate de medic. Și s-a întors acolo și în perioadele 7-13 august, 20-22 septembrie și 27-28 septembrie, încasând transferuri bancare.

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