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Cumpăna prin care a trecut medicul Bogdan Marinescu, înainte să moară. Soția lui a făcut dezvăluirea: ”A fost un coșmar!”

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 19:25
Cumpăna prin care a trecut medicul Bogdan Marinescu, înainte să moară. Soția lui a făcut dezvăluirea: ”A fost un coșmar!”
Bogdan Marinescu/ sursa foto: social media
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Lumea medicală din România a pierdut una dintre cele mai importante personalități ale sale, după ce profesorul Bogdan Marinescu, reputat medic obstetrician-ginecolog și fost ministru al Sănătății, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Înainte de a deceda, medicul a trecut printr-o cumpănă majoră în viața sa. Soția lui a povestit totul!

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Colegiului Medicilor din Municipiul București, instituție care a evidențiat rolul important pe care profesorul l-a avut în evoluția specialităților de obstetrică și ginecologie, precum și în dezvoltarea reproducerii umane asistate în România. De-a lungul activității sale profesionale, Bogdan Marinescu a fost considerat unul dintre pionierii unor proceduri și metode medicale care au contribuit la creșterea standardelor de îngrijire pentru paciente.

Cumpăna prin care a trecut medicul Bogdan Marinescu, înainte să moară

Incendiul de la Incendiul de la Maternitatea Giulești a reprezentat unul dintre cele mai dificile episoade din cariera medicului Bogdan Marinescu. Evenimentul a fost marcat de moartea mai multor bebeluși și a generat o anchetă amplă.

În anii care au urmat, cazul a ajuns în instanță, iar în 2015 au fost stabilite condamnări cu suspendare și obligații de plată a despăgubirilor pentru cei considerați responsabili. Situația a avut un impact puternic asupra carierei și imaginii profesionale a medicului, care a fost nevoit să facă față atât presiunii publice, cât și consecințelor legale.

 „Au fost clipe de coșmar, pe care nici acum nu am reușit să le depășesc, în care mi-am admirat o dată în plus soțul, pentru tăria de care a dat dovadă. Eu, cel puțin, eram terminată, prăbuşită, nu înţelegeam cum de i se poate întâmpla așa ceva unui om ca Bogdan. Îmi făceam probleme pentru el, pentru sănătatea lui, mă rugam să reziste, să nu i se facă rău, mai ales după intervenţia pe inimă de acum câțiva ani.”, a transmis soția lui Bogdan Marinescu.

Când va fi înmormântarea doctorului Marinescu

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe Griviței din București, unde trupul neînsuflețit va fi depus pentru ceremonia de rămas-bun. Slujba de înmormântare este programată pentru ziua următoare, 20 iunie, la ora 14:00,  după care profesorul Bogdan Marinescu va fi înmormântat la Cimitirul Sfânta Vineri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat, medicul confruntându-se cu mai multe afecțiuni specifice vârstei înaintate. Cu toate acestea, imaginea sa a rămas strâns legată de performanța medicală și de activitatea desfășurată în beneficiul pacienților și al sistemului sanitar.

Născut într-o perioadă marcată de numeroase transformări sociale și medicale, Bogdan Marinescu și-a dedicat întreaga viață profesiei de medic. După absolvirea studiilor universitare, acesta și-a construit o carieră remarcabilă atât în practica medicală, cât și în învățământul superior. A format generații întregi de specialiști și a contribuit la pregătirea a numeroși medici care activează în prezent în spitalele și clinicile din întreaga țară.

În mediul academic, profesorul Marinescu a fost recunoscut pentru activitatea sa didactică și pentru implicarea constantă în cercetarea medicală. Numeroase lucrări, studii și proiecte de specialitate au purtat amprenta expertizei sale, consolidându-i reputația în comunitatea științifică. De asemenea, acesta a ocupat funcții importante în administrația medicală și a fost implicat în elaborarea unor strategii privind dezvoltarea serviciilor de sănătate din România.

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