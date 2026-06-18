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Muncitor de 64 de ani, mort pe șantierul autostrăzii Sibiu-Făgăraș după o cădere de la 12 metri. Poliția și ITM au deschis anchete

De: Paul Hangerli 18/06/2026 | 23:30
Muncitor de 64 de ani, mort pe șantierul autostrăzii Sibiu-Făgăraș după o cădere de la 12 metri. Poliția și ITM au deschis anchete
Cădere în gol de la 12 metri soldată cu moartea, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un grav accident de muncă s-a produs joi pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș, în zona localității Avrig. Un muncitor în vârstă de 64 de ani, cetățean străin, și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ 12 metri înălțime. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei, iar inspectorii de muncă urmează să verifice dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

Accident fatal pe șantierul autostrăzii

Tragedia s-a produs joi, în extravilanul localității Avrig, pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș, parte a proiectului A3.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, victima efectua lucrări pe șantier în momentul producerii accidentului.

„La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, iar din primele verificări efectuate a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, cetățean străin, în timp ce efectua lucrări pe un șantier, din cauze ce urmează a fi stabilite, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Impactul a fost extrem de violent, iar muncitorul nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„În urma incidentului, din nefericire, bărbatul și-a pierdut viața”, au precizat polițiștii.

Intervenția echipajelor de urgență

La scurt timp după accident, la fața locului a fost trimis un echipaj SMURD cu medic pentru acordarea primului ajutor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că salvatorii au găsit victima în stare extrem de gravă.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în extravilanul localității Avrig, pentru a acorda asistență medicală unui bărbat în vârstă de 64 de ani care, în timp ce lucra la șantierul autostrăzii, a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri”, a transmis ISU Sibiu.

Din păcate, rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

„Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viața. Medicul prezent a fost nevoit să declare decesul bărbatului”, a declarat slt. Andreea Ștefan, reprezentant al ISU Sibiu.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Polițiștii sibieni au demarat cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și dacă au existat nereguli care au contribuit la tragedie.

Primele date indică faptul că muncitorul a căzut în timpul activităților desfășurate pe șantier, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Totodată, fiind vorba despre un accident de muncă soldat cu deces, cazul va fi analizat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă, care va verifica respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă victima beneficia de toate măsurile de protecție necesare pentru desfășurarea activităților la înălțime și dacă au fost respectate procedurile de siguranță impuse pe șantier.

Un nou semnal de alarmă privind siguranța pe șantiere

Accidentul de la Avrig readuce în atenție riscurile asociate lucrărilor desfășurate la înălțime și importanța respectării normelor de protecție a muncii pe marile șantiere de infrastructură.

Trupul neînsuflețit al muncitorului va fi supus necropsiei, iar concluziile anchetelor desfășurate de polițiști și inspectorii de muncă vor stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei.

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