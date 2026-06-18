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Bogdan Marinescu a murit. Medicul a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 11:28
Bogdan Marinescu a murit. Medicul a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani
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Fostul ministru al Sănătății, Bogdan Marinescu, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Medicul ginecolog a fost și va rămâne o mare personalitate a medicinii românești, un mentor pentru generații întregi de medici și omul care a adus miraculos pe lume mii de copii. Una dintre cele mai mari reușite profesionale ale sale a fost momentul în care i-a îndeplinit visul Adrianei Iliescu de a deveni mamă la vârsta de 66 de ani. 

Bogdan Marinescu, fostul ministru al Sănătății și medic ginecolog, academician, profesor doctor în științe medicale, deputat și senator al României, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. A fost mentorul unor generații întregi de medici și mai presus de orice a fost un mare om. Omenia și empatia doctorului l-au transformat pe medicul Bogdan Marinescu într-un adevărat salvator și sprijin pentru mii de familii care și-au găsit speranța în mâinile sale.

Bogdan Marinescu a ajutat-o pe Adriana Iliescu să rămână gravidă

Cunoscut drept „tatăl fertilizărilor in vitro”, Bogdan Marinescu va rămâne o figură proeminentă în medicina românească, fiind cunoscut datorită carierei sale de peste 40 de ani în medicină. Sub îndrumarea sa, la Maternitatea Giulești s-a născut primul copil prin fertilizare in vitro din România.

Tot datorită acestei intervenții medicale, Adriana Iliescu a născut-o pe Eliza Maria, pe data de 16 ianuarie 2005, la vârsta de 66 de ani, după 9 ani de tratamente La vremea respectivă, medicul Bogdan Marinescu și-a justificat decizia spunând că starea de sănătate a pacientei permitea nașterea. La acel moment, ea a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai în vârstă mamă din lume. Eliza Maria a cântărit 1,4 kilograme la naștere și a fost intubată în secția de terapie intensivă.

În prezent, Eliza are 21 de ani și este studentă la două facultăți și își propune să urmeze o carieră inspirată de cea a mamei sale – să devină profesoară. Viața Elizei nu a fost lipsită de provocări. Acum câțiva ani, Adriana Iliescu i-a povestit cum a venit pe lume, dezvăluindu-i că nu-și va cunoaște niciodată tatăl, deoarece a fost concepută cu ajutorul unei bănci de donatori.

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