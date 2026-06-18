Alex, tânărul mort din Beiuș, a fost înmormântat. Cine a apărut să-l conducă pe ultimul drum

Alex, tânărul de 29 de ani care a sfârșit în urma unui accident rutier în Beius, a fost condus pe ultimul drum. Ca un ultim omagiu, în memoria pasiuneii sale pentru motociclete, familia, prietenii și apropiații au organizat o ceremonie specială.

Dispariția prematură a lui Alex, în vârstă de 29 de ani, care a murit în urma unui accident de motocicletă în minicipiul Beiuș, lasă o adâncă durere în comunitate și în rândul pasionaților și iubitorilor de două roți.

Momente emoționante la înmormântarea lui Alex

Pasiunea pentru motociclete ale lui Alexandru a fost cea care, din păcate, i-a adus sfârșitul. Accidentul în care și-a pierdut viața a avut loc duminică, 14 iunie, în municipiul Beiuș. Tânărul de 29 de ani a intrat în plin într-un autoturism condus de o șoferiță de 21 de ani, care nu ar fi acordat prioritate de trecere. În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit multiple răni, care, din nefericire, i-au cauzat decesul la fața locului.

„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o tânără, de 21 de ani, din municipiul Beiuș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din Beiuș, înspre strada 1 Decembrie 1918, la intersecția dirijată cu strada 1 Decembrie 1918, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula pe strada 1 Decembrie 1918, către localitatea Budureasa, județul Bihor, condusă de un bărbat, de 29 de ani, din localitatea Ștei, județul Bihor”, a transmis agentul-șef Alin Laza, ofițer pentru relații publice din cadrul IPJ Bihor.

Miercuri, 17 iunie, Alex a fost condus pe ultimul drum. Familia, prietenii, apropiații și membrii comunității moto din municipiu au venit rând pe rând să își ia adio de la Alex. Printr-un destin tragic, pasiunea lui Alex pe două roți i-a adus sfârșitul, lăsând în urmă o mare durere.

Ceremonia de rămas bun a fost marcată de un moment copleșitor. Într-un gest de solidaritate și recunoștință, un convoi impresionant format din sute de motociclete a deschis drumul cortegiului funerar. Motoarele au rulat înaintea mașinii mortuare, mergând împreună cu Alexandru spre locul său de veci – vezi imagini în GALERIA FOTO.

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El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș. Două autoturisme și o motocicletă, implicate în impact