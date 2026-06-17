Daniel și Sebastian, doi tineri de 17 și 18 ani, au murit într-un accident rutier cumplit. Motocicleta pe care se aflau a fost spulberată de un autoturism

Zi neagră pentru două familii din localitatea Darova, județul Timiș! Sebastian și Daniel, doi prieteni de 18, respectiv 17 ani, au murit în urma unui accident rutier, în timp ce se aflau pe o motocicletă de teren.

O dimineață banală s-a transformat într-o tragedie pentru două familii din Timiș. Nenorocirea s-a petrecut în dimineața zilei de miercuri, 17 iunie, în localitatea Jabăr, județul Timiș. Sebastian Pandelea și Daniel Donca, doi tineri de 17 și 18 ani, originari din localitatea Darova, erau prieteni buni și ieșiseră la o plimbare cu motocicleta, fără să știe că avea să fie ultima lor călătorie împreună.

Tinerii care au murit în Timiș erau buni prieteni

Din păcate, în intersecția cu drumul comunal care face legătura între localitățile Boldur și Jabar, tinerii au intrat violent într-un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcția Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci.

Echipele de salvatori s-au chinuit minute în șir să îi resusciteze pe cei doi tineri, însă fără rezultat. Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre tineri a murit pe loc, în timp ce al doilea a fost găsit inconștient, declarându-se decesul câteva minute mai târziu.

Șoferul de 46 de ani a supraviețuit și a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„La data de 17 iunie 2026, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 592D, la intersecţia cu drumul comunal care face legătura între localităţile Boldur şi Jabăr. Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat faptul că doi tineri se deplasau cu o motocicletă de teren dinspre localitatea Boldur înspre localitatea Jabăr, iar la pătrunderea în intersecţia cu DJ 592D au intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcţia municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci”, anunţă, miercuri, IPJ Timiş.

Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți se rupe sufletul!

El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare