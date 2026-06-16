Acasă » Știri » El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare

El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare

De: Denisa Crăciun 16/06/2026 | 17:20
El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare
Radu, copil înecat în Dorohoi/ sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un tragic eveniment a avut loc în Dorohoi. Un tânăr de doar 14 ani s-a înecat într-un iaz. Autoritățile care i-au identificat trupul neînsuflețit susțin că l-au găsit la doi metri adâncime. Din nefericire nu au mai putut face nimic pentru el. 

Un adolescent de 14 ani s-a stins din viață după ce s-a înecat. Tragedia s-a produs în Dorohoi, iar la 15 minute după ce autoritățile din Dorohoi și Botoșani au început căutările au identificat trupul băiatului și l-au adus la mal. În ciuda eforturilor medicilor aflați la locul incidentului, nu au mai putut să facă nimic pentru el, decât să constate decesul.

Cine este băiatul care s-a înecat în Dorohoi

Radu, un copil de doar 14 ani, a murit după ce s-a înecat în iazul Polonic din Dorohoi. Tragedia a avut loc luni, 15 iunie, iar cei care au anunțat incidentul au fost prietenii care erau alături de el. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare din Dorohoi și Botoșani. Autoritățile l-au găsit după 15 minute de căutări și spun că era la doi metri adâncime. Imediat ce l-au identificat l-au adus la mal.

Pompierii au fost solicitați să intervină, în această după-amiază, pentru căutarea unui copil care a intrat în apele iazului Polonic din municipiul Dorohoi și nu a mai ajuns la mal. La locul incidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Departamentelor de Pompieri Dorohoi și Botoșani, cu o barcă, ambulanța de terapie intensivă și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost alertată și echipa de scafandri a ISU Botoșani. În mai puțin de 15 minute de la începerea căutărilor, pompierii au reușit să găsească și să aducă la mal copilul. Acesta se afla la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri, fiind inconștient, a transmis ISU Botoșani.

De asemenea, echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze. În urma manevrelor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Radu. Aceștia au fost nevoiți să constate decesul copilului.

În ciuda eforturilor susținute depuse de echipajele medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru copil, fiind declarat decesul acestuia, au mai spus reprezentanții ISU Botoșani.

VEZI ȘI: El este Florin, adolescentul de 15 ani care a murit în urma unui accident cu trotineta electrică: „Drum lin către îngeri, copil drag!”

Încă o tragedie pe Dunăre! Cine este Romică, bărbatul care s-a înecat după ce s-a răsturnat cu barca

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor…
Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere
Știri
Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali l-ar susține după rebeliunea de aseară. Lupta e foarte strânsă
Gandul.ro
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Mediafax
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult mai clar cine e soția cui”
Click.ro
Reacția Magdalenei Chihaia Maxer, după ce Deea Maxer a preluat numele soțului: „Așa e mult...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali l-ar susține după rebeliunea de aseară. Lupta e foarte strânsă
Gandul.ro
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali...
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere
Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere
Iadul prin care a trecut Lora, înainte să se mărite cu Ionuț Ghenu: ”A dat buzna la ora 23 în ...
Iadul prin care a trecut Lora, înainte să se mărite cu Ionuț Ghenu: ”A dat buzna la ora 23 în studio”
Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu, în care Sebi și Roberta și-au pierdut viața. ...
Ce a apărut la locul accidentului provocat de Vlad Pascu, în care Sebi și Roberta și-au pierdut viața. Îți dau lacrimile!
Hrană pentru pisici, retrasă din magazine! Descoperirea făcută de ANSVSA
Hrană pentru pisici, retrasă din magazine! Descoperirea făcută de ANSVSA
Ultimul mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. ...
Ultimul mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea
Vezi toate știrile