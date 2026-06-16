El este Radu, adolescentul de 14 ani care s-a înecat într-un iaz din Dorohoi. Familia se pregătește acum de înmormântare

Un tragic eveniment a avut loc în Dorohoi. Un tânăr de doar 14 ani s-a înecat într-un iaz. Autoritățile care i-au identificat trupul neînsuflețit susțin că l-au găsit la doi metri adâncime. Din nefericire nu au mai putut face nimic pentru el.

Un adolescent de 14 ani s-a stins din viață după ce s-a înecat. Tragedia s-a produs în Dorohoi, iar la 15 minute după ce autoritățile din Dorohoi și Botoșani au început căutările au identificat trupul băiatului și l-au adus la mal. În ciuda eforturilor medicilor aflați la locul incidentului, nu au mai putut să facă nimic pentru el, decât să constate decesul.

Cine este băiatul care s-a înecat în Dorohoi

Radu, un copil de doar 14 ani, a murit după ce s-a înecat în iazul Polonic din Dorohoi. Tragedia a avut loc luni, 15 iunie, iar cei care au anunțat incidentul au fost prietenii care erau alături de el. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare din Dorohoi și Botoșani. Autoritățile l-au găsit după 15 minute de căutări și spun că era la doi metri adâncime. Imediat ce l-au identificat l-au adus la mal.

Pompierii au fost solicitați să intervină, în această după-amiază, pentru căutarea unui copil care a intrat în apele iazului Polonic din municipiul Dorohoi și nu a mai ajuns la mal. La locul incidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Departamentelor de Pompieri Dorohoi și Botoșani, cu o barcă, ambulanța de terapie intensivă și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost alertată și echipa de scafandri a ISU Botoșani. În mai puțin de 15 minute de la începerea căutărilor, pompierii au reușit să găsească și să aducă la mal copilul. Acesta se afla la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri, fiind inconștient, a transmis ISU Botoșani.

De asemenea, echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze. În urma manevrelor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Radu. Aceștia au fost nevoiți să constate decesul copilului.

În ciuda eforturilor susținute depuse de echipajele medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru copil, fiind declarat decesul acestuia, au mai spus reprezentanții ISU Botoșani.

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