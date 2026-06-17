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Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți se rupe sufletul!

De: Denisa Crăciun 17/06/2026 | 16:54
Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți se rupe sufletul!
Altar de lumânări pentru Raluca/ sursa foto: Facebook
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Un grav incident a avut loc în Bistrița-Năsăud. O fată de doar 12 ani s-a stins din viață după ce a fost spulberată pe trotuar. Aceasta a murit la o zi distanță, în timp ce se afla internată în spital. În fața școlii în care învăța, profesorii și colegii i-au adus un omagiu. Mai mult decât atât, ies la suprafață detalii șocante.

Raluca, o fată de doar 12 ani din Bistrița-Năsăud s-a stins din viață la spital. Aceasta a fost transportată în stare gravă, după ce un șofer despre care se spune că ar fi adormit la volan, a lovit-o din plin în timp ce se afla pe trotuar. Alte două persoane, o altă fetiță de 11 ani și o femeie de 31 de ani au suferit răni serioase. În fața școlii Ralucăi a apărut un altar de lumânări. De asemenea, au ieșit la iveală detalii uluitoare despre ce aflase fetița cu doar cinci minute înainte de tragedie.

Ce aflase Raluca înainte de tragedie

Comunitatea din Bistrița-Năsăud este acum îndoliată, după ce Raluca, o elevă de 12 ani s-a stins din viață în urma unui accident cumplit. Fetița ieșea din incinta unui magazin, se afla pe trotuar, atunci când un bărbat în vârstă de 59 de ani, despre care se spune că ar fi adormit la volan a lovit-o din plin. Nu este singura care a fost rănită în urma impactului. O altă fetiță de 11 ani, colegă cu Raluca, și o femeie de 31 de ani au fost atinse și au suferit leziuni serioase.

Raluca a fost transportată de urgență la spital, însă la o zi distanță a fost confirmt decesul. Aceasta a murit la spital, medicii nemaiputând face nimic. Anunțul trist a fost făcut chiar de tatăl ei.

Din păcate, Raluca a murit! Acum două ore. Nu s-a mai putut face nimic! Eram toți acolo… Am înțeles că mâine putem să o aducem acasă, a scris tatăl Ralucăi pentru bistriteanul.ro.

Fata aflase cu doar cinci minute înainte de tragedie faptul că va obține locul trei la final de an și era foarte fericită. Acum, colegii și profesorii școlii i-au adus un omagiu și au făcut în fața instituției de învățământ un altar de lumânări.

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