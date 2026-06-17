Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic

Un grav accident rutier produs în județul Bistrița-Năsăud s-a soldat cu moartea unei fetițe de 12 ani, după câteva zile în care medicii au încercat să îi salveze viața. Evenimentul a implicat mai multe victime, inclusiv alți minori și un adult, și a declanșat o anchetă a poliției pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în momentul în care un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani a pierdut controlul direcției de mers. Mașina ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, continuând apoi pe trotuar, unde se aflau pietoni. În acel moment, două eleve, în vârstă de 11 și 12 ani, precum și o femeie de 31 de ani, au fost lovite de vehicul.

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Impactul a fost extrem de puternic, iar una dintre minore, fetița de 12 ani, a fost proiectată și târâtă pe o distanță considerabilă, suferind leziuni grave. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale, poliție și salvatori. Din cauza stării critice în care se afla copilul, a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transport de urgență către o unitate medicală specializată.

La momentul preluării de către echipajele medicale, fetița era în stop cardio-respirator, iar medicii au aplicat manevre de resuscitare. Aceste intervenții au reușit temporar stabilizarea funcțiilor vitale, după care victima a fost intubată și transferată către spital, unde a fost internată în stare extrem de gravă. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, evoluția ei a rămas critică.

,,Din păcate, Ralua a murit! Acum două ore. Nu s-a mai putut face nimic! Eram toți acolo… Am înțeles că mâine putem să o aducem acasă”, a transmis tatăl fetiței pentru bistriteanul.ro.

Celelalte victime ale accidentului au suferit, de asemenea, răni și au necesitat îngrijiri medicale. Fetița de 11 ani a fost transportată la spital, unde a primit tratament de specialitate, fiind evaluată și pentru reacții de șoc și traumatisme. Femeia de 31 de ani a fost, de asemenea, preluată de echipajele de intervenție, fiind suspectată de fracturi la nivelul unui membru superior și necesitând investigații suplimentare.

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