Când și unde va fi înmormântat Memiş Selciuc. Apropiații îi aduc un ultim omagiu celebrului saxofonist

Este doliu în lumea lăutarilor din România, după moartea fulgerătoare a lui Memiş Selciuc. Celebrul saxofonist s-a stins din viață fulgerător, la vârsta de numai 47 de ani. Acum, apropiații se pregătesc să îi aducă un ultim omagiu. Când și unde va fi înmormântat celebrul saxofonist?

Lumea muzicii de petrecere este în doliu după dispariția neașteptată a unuia dintre cei mai apreciați saxofoniști din România. Memiş Selciuc, artistul care de-a lungul carierei a urcat pe scenă alături de interpreți precum Florin Salam, Adrian Minune, Sorinel Puștiu, Costel Biju sau Marius Babanu, a murit la vârsta de numai 47 de ani.

Din primele informații, cauza decesului ar fi fost un infarct suferit imediat după ce artistul încheiase un concert. La scurt timp după ce a coborât de pe scenă i s-a făcut rău și pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Când și unde va fi înmormântat Memiş Selciuc

Memiş Selciuc s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani și a lăsat în urmă o soție și trei copii care nu o să își mai vadă niciodată tatăl. Apropiații sunt în stare de șoc, căci nimic nu prevestea decesul fulgerător al saxofonistului.

În această seară, 12 iunie, la Constanța, cei care l-au cunoscut și familia lui Memiş Selciuc îi vor aduce un ultim omagiu. Apropiații au transmis că va avea loc o singură noapte de priveghi, așa cum se practică în religia musulmană. Iar înmormântarea celebrului artist va avea loc mâine, 13 iunie.

„Priveghi Selciuc Memiș Sax. Aleea Ciuleandra nr. 17, Constanța. În spiritul tradiției și religiei musulmane, priveghiul va avea loc doar în această noapte, 12 iunie, iar sâmbătă, 13 iunie, va avea loc ceremonia de înmormântare. Sunt momente în care muzica tace, iar respectul vorbește. Înainte de orice inaugurare sau sărbătoare, am ales ca restaurantul să își deschidă pentru prima dată porțile pentru a cinsti viața și memoria unui om care a însemnat și a creat atât de mult pentru muzica turcească-lăutărească din România. Cu smerenie și recunoștință, îl vom veghea pe maestrul Memiş Selciuc în locația noastră și îi invităm pe toți cei care l-au iubit, l-au ascultat și l-au cunoscut să fie alături de familie și prieteni pentru un ultim omagiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască veșnicia printre acordurile pe care le-a lăsat în inimile noastre”, este mesajul distribuit în mediul online de către apropiați.

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